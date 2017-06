Steuervorteil für Autogas verlängert / Deutscher Verband Flüssiggas begrüßt Änderung des Energiesteuergesetzes

Berlin (ots) - Der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) begrüßtdie heutige Entscheidung des Deutschen Bundestages, den Steuervorteilfür Autogas bis einschließlich 2022 zu verlängern. Die Änderung desEnergiesteuergesetzes erkenne die Umweltvorteile von Autogas sowiedie breite Akzeptanz bei Verbrauchern an und schaffe klareVerhältnisse."Mit dem Beschluss, die steuerliche Begünstigung für Autogas über2018 hinaus um vier weitere Jahre zu verlängern, würdigt der DeutscheBundestag den Beitrag von Autogas zu Treibhausgasminderung undLuftreinhaltung. Die Abgeordneten honorieren damit außerdem diebewusste Entscheidung von rund 450.000 Autogas-Fahrern für denemissionsarmen Kraftstoff", kommentierte der Vorsitzende des DVFGRainer Scharr die Verabschiedung des Gesetzes. Lange Verzögerungen imGesetzgebungsprozess hätten die Autogas-Fahrer zuvor erheblichverunsichert. Nun herrsche endlich Klarheit, betonte Scharr. Erzeigte sich überzeugt, dass Autogas auch in Zukunft auf eine positiveResonanz der Verbraucher treffen werde: So sei Autogas selbst nachdem vollständigen Verlust des Steuervorteils ab 2023 deutlichpreiswerter als Benzin. Zudem müssten Autogas-Nutzer anders alsDiesel-Fahrer keine Fahrverbote fürchten. "Mit diesen Vorteilenbleibt Autogas auf Dauer der Alternativkraftstoff Nr.1", fassteScharr zusammen.Die bis Ende 2022 befristete steuerliche Begünstigung von Autogaswird ab 2019 schrittweise abgebaut. Von 2019 bis 2022 erhöht sichdadurch die steuerliche Belastung je Liter Autogas pro Jahr um etwadrei Cent. Ab 2023 verlangt der Fiskus 14,7 Cent mehr pro Liter alsheute.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell