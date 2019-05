Steuerschätzer treffen sich - Einnahmen könnten weniger stark steigen

KIEL/BERLIN (dpa-AFX) - Unter dem Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur kommt am Dienstag in Kiel der Arbeitskreis Steuerschätzung zusammen.



Am Donnerstag wird Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die Ergebnisse bekanntgeben. Erwartet wird, dass die Steuereinnahmen des Staates längst nicht mehr so stark steigen wie zuletzt erwartet. Dies könnte die Debatte in der Koalition über den Kurs vor allem in der Wirtschafts- und Finanzpolitik anheizen. Während die Union umfassende Entlastungen für Unternehmen fordert, lehnt die SPD milliardenschwere "Steuergeschenke" für Firmen ab. Sie setzt auf Projekte wie die Grundrente.

Nach Informationen des "Handelsblatts" aus der Vorlage des Finanzministeriums für die Steuerschätzung wird allein der Bund in den Jahren 2019 bis 2023 insgesamt rund 75 Milliarden Euro weniger einnehmen als bei der letzten Schätzung im November vorhergesagt. Ein Sprecher von Finanzminister Scholz wollte die Zahlen nicht kommentieren.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt zweimal im Jahr zusammen, im Frühjahr und Herbst. Darin sitzen Experten der Bundesregierung, der fünf Wirtschaftsforschungsinstitute, des Statistischen Bundesamts, der Bundesbank, des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, Vertreter der Länderfinanzministerien sowie der Kommunen. Sie gehen die erwarteten Einnahmen bei allen Steuerarten durch und rechnen diese dann zusammen./hoe/DP/he