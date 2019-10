Steuerraubzug bei Gold-ETCs – passen Sie auf!

Liebe Leser,

der Staat würde am liebsten die Steuern erhöhen, wie wir alle wissen. Denn aktuell benötigen die Staaten eher wieder mehr Geld denn weniger. Die Europäische Zentralbank EZB etwa hat mit einem neuen Anleihenkaufprogramm begonnen – erwirbt also letztlich indirekt am Markt frisch emittierte Staatsanleihen zu sehr günstigen Zinsen. Das Geld wird aus dem Nichts erzeugt – also per Knopfdruck.

