Steuernachteile für Mehrweg-Einheitsflaschen: Finanzminister Olaf Scholz gefährdet das deutsche Mehrwegsystem

Berlin (ots) - Bundesfinanzminister Scholz plant Änderungen bei der Besteuerungvon Mehrwegflaschen und untergräbt somit Abfallvermeidung, Ressourcen- undKlimaschutz - Existenzielle Bedrohung für Abfüller besonders umweltfreundlicherMehrweg-Einheitsflaschen durch zusätzliche Steuerzahlungen und unzumutbareAnforderungen an Logistik- und Buchhaltungsprozesse - Insbesondere kleine undmittelständische Brauereien wären besonders betroffen - SteuerlicheSchlechterstellung von Mehrweg-Einheitsflaschen provoziert Wechsel zuIndividualflaschen und unökologischen EinweggetränkeverpackungenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) und der Verband Private Brauereien Deutschlandkritisieren die Pläne von Bundesfinanzminister Olaf Scholz scharf, besondersklimafreundliche Mehrweg-Einheitsflaschen durch eine Änderung der Besteuerungfinanziell zu benachteiligen. Nach Einschätzung der Verbände wären die Folgenkatastrophal und würden durch zusätzliche Steuerzahlungen insbesondere kleineund mittelständische Brauereien existenziell gefährden. Scholz´ Pläne würdenzudem falsche Anreize setzen, auf Individualflaschen oder umweltschädlicheEinwegflaschen und Dosen umzusteigen. Die bisherige Rechtslage der problemlosensteuerrechtlichen Betrachtung von Mehrweg-Einheitsflaschen muss beibehaltenwerden. Hierzu muss Olaf Scholz, aufgrund eines entgegenstehenden Urteils desBundesfinanzhofs, unverzüglich eine neue gesetzliche Grundlage schaffen. Dazuist er jedoch bislang nicht bereit."Indem Bundesfinanzminister Scholz ausgerechnet die klimafreundlichsteGetränkeverpackung steuerrechtlich schlechterstellt, erweist er dem Klimaschutzeinen Bärendienst. Kleine und mittelständische Brauereien sind das Rückgrat desdeutschen Mehrwegsystems. Sie bestraft Scholz durch existenzbedrohendeSteuerforderungen für ihren Klimaschutzbeitrag. Das ist eine kontraproduktiveund absurde Finanzpolitik. Olaf Scholz muss einlenken und die Benachteiligungvon Einheitsflaschen verhindern", fordert die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Von der steuerrechtlichen Schlechterstellung nicht betroffen sindIndividual-Mehrwegflaschen, in denen zum Beispiel Brauereilogos eingraviertsind. Diese sind zwar umweltfreundlicher als Einweg, müssen jedoch immer wiederzum ursprünglichen Abfüller zurück transportiert werden, was beiEinheitsflaschen nicht der Fall ist. Letztere können von vielen Anwenderngleichzeitig genutzt werden, wodurch die Transportwege besonders geringgehaltenwerden. Einheits-Mehrwegflaschen bieten im Vergleich das Optimum an Umwelt-sowie Klimaschutz und sollten deshalb steuerlich bessergestellt und nichtbenachteiligt werden", sagt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft ThomasFischer."Die bilanzsteuerliche Schlechterstellung von Einheitsleergut macht eineTeilnahme am ökologisch besonders vorteilhaften Mehrweg-Einheitsflaschensystemunattraktiv. Es werden falsche Anreize für eine weitere Individualisierung vonMehrwegflaschen oder deren Ersatz durch Einweggebinde gesetzt. Der gewachseneSortieraufwand erhöht sich bei zunehmender Anzahl unterschiedlicherFlaschenarten. Dies gefährdet den Fortbestand des bewährten Mehrwegsystems, dennje komplexer das System wird, desto größer der Impuls auf Einwegverpackungen,wie die besonders umweltschädliche Dose, umzusteigen. Durch Lohnabfüllung vonBier in Dosen ist dies leider auch für kleine Brauereien potentiell eine Option.Dies muss aus Umweltschutzgründen jedoch unbedingt verhindert werden", sagtRoland Demleitner, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Deutschland.Hintergrund:Auslöser für die steuerrechtliche Neubetrachtung von Mehrwegleergut ist einSchreiben des Bundesfinanzministeriums von 2019, das auf ein Urteil desBundesfinanzhofs aus dem Jahr 2013 zurückgreift. Demnach sollen dieSteuerbehörden Leergut einheitlicher Mehrwegflaschen bilanziell neu bewerten.Für die gewöhnlichen Mehrweg-Einheitsflaschen, wie z.B. die0,5-Liter-NRW-Flasche oder die bekannte 0,5-Liter-Euro-Flasche, dürfen dannkeine Pfandrückstellungen zur Ausbezahlung erhobener Pfandgelder mehr gebildetwerden. Durch das Auflösen der sehr hohen - für die Auszahlung der Pfandbeträgegebildeten - Rückstellungen in den Bilanzen der Brauereien, entstünde ein sofortzu versteuernder buchhalterischer Gewinn. Die einmalig zu zahlende Steuerlastgefährdet insbesondere kleine und mittelständische Brauereien in ihrer Existenz.Zur korrekten buchhalterischen Erfassung müsste nach den geplanten neuenSteuerregeln zudem Einheits- und Individual-Leergut noch vor dem Wareneingangbei der Anlieferung voneinander getrennt registriert werden. Das Leergut kannsich jedoch gemischt in ein und demselben Kasten befinden, sodass eine getrennteErfassung weder praktikabel noch systemkonform ist. Hierdurch entstündendauerhaft zusätzliche Kosten für die Anwender von Mehrweg-Einheitsflaschen.Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin DUH0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deRoland Demleitner, Geschäftsführer des Verbandes Private Brauereien Deutschlande.V.0171 5311444, info@private-brauereien-deutschland.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe , www.facebook.com/umwelthilfe ,www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4512789OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell