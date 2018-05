Mainz (ots) -Im Jahr 2007 hat der Landkreis Kaiserslautern die Müllgebühren umüber 50 Prozent erhöht. Damals hatte interne Misswirtschaft desZweckverbands Abfallwirtschaft Kaiserslautern (ZAK) offenbar dazugeführt, dass Verluste in Millionenhöhe aufgelaufen waren. Diesogenannte "ZAK-Affäre" erregte die Gemüter. Ein Gericht entschied,dass die Beitragserhöhung rechtens ist. Doch nach 10 Jahren fragensich die Bürger, ob die Schulden nicht irgendwann einmal getilgt unddie Gebühren wieder gesenkt werden müssten. Ein Bürger namens Rudolfschaute der ZAK auf die Finger und rechnete akribisch nach. Nachseinen Berechnungen war der Gebührenbescheid für 2017 zu hoch undauch die damalige Erhöhung hält er nicht für gerechtfertigt. Er legteWiderspruch gegen den Bescheid ein und dem wurde stattgegeben.Rudolfs hartnäckiges Nachrechnen hatte Erfolg. Doch was heißt das nunfür andere Bürger im gleichen Landkreis? Können auch sie zu vielgezahlte Gebühren zurückzufordern? "Zur SacheRheinland-Pfalz!"-Reporterin Myriam Schönecker mit den Hintergründen.Weitere Themen der Sendung:- Kaiserslautern am Abgrund - wer trägt die politische Verantwortung?- XXL-Gemeinden im Bistum Trier - Kirchenbasis kämpft um ihreEigenständigkeit- Nahrungsergänzungsmittel - Mit Vitaminen Krankheiten kurieren:funktioniert das?Moderation: Britta KranePressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell