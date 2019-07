Steuern sparen mit Grünem Rezept und Zuzahlungsquittung aus der Apotheke (FOTO)

Berlin (ots) -Wer Steuern sparen will, sollte alle Quittungen aus der Apothekesorgfältig aufbewahren und dann beim Finanzamt einreichen. Bei derEinkommensteuererklärung für das Jahr 2018, die bis zum 31. Juli 2019abgegeben werden muss, können private Ausgaben für Arzneimittel laut§ 33 Einkommenssteuergesetz im Einzelfall als "AußergewöhnlicheBelastungen" geltend gemacht werden. Darauf macht der DeutscheApothekerverband (DAV) aufmerksam. Neben der gesetzlichen Zuzahlungvon fünf bis zehn Euro pro rezeptpflichtigen Medikament kommen dafürauch rezeptfreie Arzneimittel in Betracht, sofern die Krankenkassedie Kosten dafür nicht übernimmt. Die medizinische Notwendigkeit inder Selbstmedikation kann durch das vom Arzt ausgestellte GrüneRezept nachgewiesen werden - vergleichbar mit dem rosa Rezept fürverschreibungspflichtige Arzneimittel auf Krankenkassenkosten."Medizinisch notwendige Ausgaben für die eigene Gesundheit könnenin der Steuererklärung geltend gemacht werden. Das ist eine guteNachricht für viele Patienten, die Arzneimittel aus der Apothekebenötigen", sagt Berend Groeneveld, Patientenbeauftragter desDeutschen Apothekerverbandes (DAV). "Zwar gelten eineBelastungsgrenze und eine Einzelfallprüfung bei der Anerkennung derKrankheitskosten. Aber es kann sich trotzdem lohnen, alle Ausgaben inder Apotheke an das Finanzamt zu melden. Als Belege dienen dasabgestempelte Grüne Rezept genauso wie die Zuzahlungsquittung für dasrosa Rezept. Um diese Nachweise für das gesamte Jahr 2018 zuerbringen, unterstützen viele Apotheken ihre Kunden." Groeneveldweiter: "Wer seine Quittungen im vorigen Jahr nicht komplettgesammelt hat, kann oft auf die Hilfe seiner Stammapotheke zählen.Für Inhaber einer Kundenkarte kann meist nachträglich eineJahresübersicht ausgedruckt werden."Weitere Informationen unter www.abda.de und www.aponet.dePressekontakt:Dr. Reiner Kern, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deChristian Splett, Pressereferent, 030 40004-137, c.splett@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuell