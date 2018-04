Steuern auf Benzin und Diesel im EU-Vergleich: Wo der Staat den größten Anteil haben will

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) -- Briten, Italiener und Niederländer müssen die höchsten Steuernauf Treibstoff zahlen- Die niedrigsten Abgaben zahlen Länder wie Bulgarien, Polen undRumänien- Deutschland liegt im Mittelfeld: Für Diesel werden 0,470 Euround für Benzin 0,655 Euro pro Liter fälligFür Kfz-Besitzer gibt es zwei lästige Themen: Parkplatzsuche undBenzinpreise. Hinzu kommt, dass auf den Benzinpreis nicht nur eineMehrwertsteuer erhoben wird, sondern auch noch eine Energiesteuer.Diese, auch als Mineralölsteuer bekannte, Steuer für Diesel undBenzin fällt EU-weit sehr unterschiedlich aus, wie Campanda(www.campanda.de), die weltweit größte Online-Plattform zum Mietenund Vermieten von Wohnmobilen und Campern, festgestellt hat.Dieselskandal, Fahrverbote und zu hohe Abgaswerte - diealltäglichen Herausforderungen für Autofahrer reißen nicht ab.Zusätzlich verlangt der Fiskus auch noch einen großen Anteil vomVerkaufspreis für Diesel und Benzin. Wie Deutschland im EU-weitenRanking bei der Energiesteuer abschneidet, hat Campanda(www.campanda.de) ermittelt.Briten und Italiener zahlen am meisten beim DieselDie höchsten Abgaben müssen die Briten beim Diesel-Tanken zahlen:0,660 Euro pro Liter Treibstoff werden dort allein für dieEnergiesteuer fällig. Die Italiener landen mit 0,618 Euro auf Platzzwei. Zur Top Fünf gehören außerdem Frankreich (0,610 Euro), Belgien(0,560) und Slowenien (0,502 Euro). In all diesen Ländern überwiegtdie Energiesteuer sogar den reinen Verkaufspreis. Hierzulande müssen0,470 Euro pro Liter Diesel an Energiesteuer gezahlt werden.Deutschland landet damit beim europäischen Diesel-Preis-Vergleich aufdem elften Platz. Beim Gesamtpreis für Diesel liegt Deutschland mit1,172 Euro sogar im unteren Mittelfeld.Auch bei Benzin liegen die Italiener vornAnderer Treibstoff, andere Steuer - Gleich bleibt allerdings, dassdie Italiener auch beim Benzin für den Staat tief in die Taschegreifen müssen: 0,728 Euro müssen sie an Abgaben leisten. Teurer istes nur für die Niederländer mit 0,786 Euro. Platz drei belegtGriechenland (0,711 Euro). Bei insgesamt 19 Nationen, wie zumBeispiel Dänemark, Frankreich, Schweden und Belgien, ist diegeforderte Steuer sogar höher als der reine Verkaufspreis. Darunterauch Deutschland auf Platz acht mit 0,655 Euro Energiesteuer beieinem Gesamtpreis von 1,340 Euro, der im guten Mittelfeld liegt.In Osteuropa gibts weniger für den FiskusDie geringsten steuerlichen Abgaben müssen Bulgaren leisten,sowohl beim Benzin (0,363 Euro) als auch beim Diesel (0,330 Euro).Benziner tanken am besten in Bulgarien (1,045 Euro), Polen (1,106Euro) oder Rumänien (1,112 Euro): Hier ist der Verkaufspreis amgünstigsten. Diesel-Fahrer können vor allem in Luxemburg (1,015Euro), Bulgarien (1,038 Euro) und Litauen (1,082 Euro) sparen.Insgesamt ist die Energiesteuer für Benzin höher als für Diesel.Durchschnittlich werden für Benzin 0,563 Euro und für Diesel 0,452Euro fällig.Die gesamte Analyse von Campanda können Sie hier abrufen:http://ots.de/q0EvgX