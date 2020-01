Steuern - Es ist Zeit, die Bürger zu entlasten

Straubing (ots) - Es ist genug Geld für eine echte Steuerreform da. Der Staaterzielt Überschüsse. Die Steuerschätzer sagen auch für die nächsten Jahresteigende Einnahmen voraus. Die Konjunktur gewinnt wieder leicht an Tempo. Bund,Länder und Gemeinden schaffen es außerdem nicht, in Sondertöpfen geparkteMilliarden tatsächlich in konkrete Investitionen umzusetzen. Die Prämie fürElektroautos ist ein gutes Beispiel dafür, genau wie die Förderung derdazugehörigen Ladesäulen oder die hohen Mittel für Kindergärten. Oft bleibt dieöffentliche Hand auf dem Geld einfach sitzen. Anstatt es ungenutzt versauern zulassen, sollte der Staat dieses Geld an die zurückgeben, die es erwirtschaften.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122668/4507252OTS: Straubinger TagblattOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell