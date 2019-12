Steuern 2020: Das ändert sich (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Klimasteuer, Pendlerpauschale, Grundsteuer,Grundrente: Die meisten der großen steuerlichen Änderungen kommen erst ab 2021.Welche Einzelmaßnahmen die Bundesregierung bereits für 2020 plant und was sichim Steuerrecht 2020 auf jeden Fall ändert, zeigt der LohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) im Überblick.Das ändert sich im Steuerrecht 2020- Höherer Kinderfreibetrag: Der Kinderfreibetrag steigt um 192Euro. Mit dem gleichbleibenden Betreuungsfreibetrag in Höhe von2.640 Euro erhöht sich dadurch der Kinderfreibetrag auf 7.812Euro pro Kind und Jahr. Die Änderung gilt für denVeranlagungszeitraum 2019, also die Steuererklärung 2019.- Mehr Grundfreibetrag: Auch der Grundfreibetrag steigt an,nämlich von 9.168 Euro auf 9.408 Euro im Jahr. Sinn und Zweckdieses Freibetrages ist die Existenzsicherung eines steuerfreienMindesteinkommens - denn für Einkommen unter demGrundfreibetrag, müssen keine Steuern gezahlt werden.- Teurere Flugtickets: Ab 1. April 2020 steigt dieLuftverkehrssteuer und Flugticket-Preise werden dadurch höher.- Höhere Umzugskostenpauschale: Ab 1. März 2020 klettert dieUmzugskostenpauschale auf 1.639 Euro für Verheiratete und 820Euro für Singles.Diese steuerlichen Änderungen plant die Bundesregierung für 2020- Energetische Gebäudesanierung: Ab 2020, und für zunächst zehnJahre, sollen folgende Maßnahmen steuerlich gefördert werden,und zwar für diejenigen, die eine Immobilie besitzen und selbstbewohnen:o die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen oder Geschossdecken, o die Erneuerungder Fenster oder Außentüren, o die Erneuerung oder der Einbau einerLüftungsanlage, o die Erneuerung einer Heizungsanlage, o der Einbau vondigitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, o dieOptimierung bestehender Heizungsanlagen.Geplant ist, dass 20 Prozent der Aufwendungen, maximal insgesamt 40.000 Eurosteuerlich absetzbar sind, und zwar in dem Jahr, in dem die Maßnahmeabgeschlossen wurde. Im Kalenderjahr, das auf die energetischeGebäudesanierungsmaßnahme folgt, sollen maximal sieben Prozent der Kosten undhöchstens 14.000 Euro abgesetzt werden können; im zweiten darauffolgendenKalenderjahr maximal sechs Prozent der Aufwendungen und höchstens 12.000 Euro.- Günstiger Bahnfahren: Die Mehrwertsteuer auf Fahrkarten imBahnfernverkehr sinkt von 19 auf sieben Prozent.- Geförderte E-Autos: Wer einen Elektro- oder Hybriddienstwagenauch privat nutzt, soll nur die Hälfte des geldwerten Vorteilsversteuern müssen, und zwar bis 2030 statt nur bis 2021.- Geförderte Diensträder: Diensträder sind seit 2019 steuerfreiund werden es nach Plänen der Bundesregierung auch weiterhinbleiben; ursprünglich sollte die Steuerfreiheit für Diensträderam 31. Dezember 2021 enden.- Höhere Verpflegungspauschale: Wer beruflich mehr als achtStunden am Tag unterwegs ist, soll künftig pauschal 14 Euro proTag für die Verpflegung absetzen können; 28 Euro sind es fürmehr als 14 Stunden.- Höhere Kraftfahrerpauschale: Für Übernachtungen im Lkw sind achtEuro pro Arbeitstag geplant.Folgende steuerliche Änderungen sollen ab 2021 und später greifen- Pendlerpauschale steigt: Im Rahmen des Bundesklimaschutzgesetzes("Klimasteuer") steigt die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometerauf 35 Cent pro Kilometer, also um fünf Cent. Wenigverdiener,die mit ihrem Einkommen innerhalb des Grundfreibetrags liegen,erhalten die sogenannte Mobiliätsprämie: Das sind 14 Prozent dererhöhten Pauschale, also 4,9 Cent ab dem 21. Kilometer. Dieaufgestockte Pendlerpauschale und die Mobilitätsprämie sollen am1. Januar 2021 beginnen und am 31. Dezember 2026 enden.- Modernisierte Grundsteuer: Bis Ende 2019 soll geklärt sein, wiedie Grundsteuer von Immobilien künftig zu erheben ist. DasBundesverfassungsgericht hatte mit seinem Urteil vom 10. April2018 festgestellt, dass die Berechnungsgrundlage der Grundsteuerin der bisherigen Form veraltet, verfassungswidrig und deshalbzu überarbeiten ist. Das neue Grundsteuergesetz muss bis zum 31.Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt stehen. Anschließend habendie Behörden fünf Jahre Zeit, die nötigen statistischen Daten zuerheben und die Werte der Grundstücke zu ermitteln.Die neu berechnete Grundsteuer ist ab dem 1. Januar 2025 zu zahlen. Die künftigeHöhe der individuellen Grundsteuer bleibt unklar, da zunächst die Werte derGrundstücke und statistischen Miethöhen festgestellt werden müssen. Fest steht:Die Grundsteuer wird von Hauseigentümern und Grundstücksbesitzern gezahlt, aberin der Regel auf Mieter umgelegt. Die genaue Höhe wird von den Kommunen überHebesätze festgelegt. Durch die Anpassung der Berechnungsgrundlage an aktuelleWerte dürfte die Steuerlast für viele steigen.- Automatische Grundrente: Wer bislang viele Jahre nur wenig indie Rentenkasse eingezahlt hatte, bekam bis dato auch nur einesehr niedrige Rente - teilweise noch unter dem Niveau derGrundsicherung. Die Große Koalition hat in einem Kompromissbeschlossen, dieses Problem mit der sogenannten Grundrente zulösen: Rentner sollen auf jeden Fall so viel Geld bekommen, dasssie deutlich über der Grundsicherung liegen. Ab 2021 solldeshalb jeder eine Grundrente erhalten, der 35 Jahre langBeiträge an die Rentenkasse gezahlt hat. Gezahlt wird bis zu 80Prozent der Rente, die ein Durchschnittsverdiener in Deutschlandin diesen Jahren erwirbt.Wer Anspruch auf eine Grundrente hat, soll künftig durch die automatischeEinkommensprüfung ermittelt werden. Die Daten dafür erhält dieRentenversicherung vom Finanzamt. Es muss kein Antrag ausgefüllt werden, sonderndas zu versteuernde Einkommen ist die Grundlage für den Anspruch auf Grundrente.Der daraus berechnete Wert wird für jedes Jahr mit dem Durchschnittseinkommen inDeutschland verglichen. Wer dann am Ende der Rechnung deutlich unter dem Schnittliegt, dessen Rentenanspruch wird deutlich aufgewertet. 