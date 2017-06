Steuerliche Ermäßigung von Autogas bis Ende 2022 - PROGAS begrüßt Entscheidung des Deutschen Bundestages

Dortmund (ots) - Die steuerliche Ermäßigung von Autogas bleibtlaut Beschluss des Deutschen Bundestages vom 02. Juni 2017 bis Ende2022 bestehen. PROGAS GmbH & Co KG begrüßt ebenso wie der DeutscheVerband Flüssiggas e.V. (DVFG) diese Entscheidung."Wir freuen uns, dass unser Engagement der vergangenen JahreFrüchte trägt. Auf unterschiedlichen Ebenen der Politik hat unserUnternehmen immer wieder die Bedeutung dieses besondersumweltschonenden Kraftstoffs angesprochen und für mehr Unterstützungund Beachtung geworben. Autogas leistet einen wichtigen Beitrag fürein Erreichen der Klimaschutzziele im Verkehrssektor und findet zudemeine sehr hohe Akzeptanz seitens der Verbraucher", sagt ChristianOsthof, Marketingleiter von PROGAS. Das Dortmunder Unternehmen gehörtmit 460 eigenen Tankstellen zu den führenden Autogasanbietern inDeutschland.Ursprünglich sollte die steuerliche Ermäßigung von Autogas nachden Plänen des Bundesfinanzministers Wolfgang Schäuble und demBeschluss des Bundeskabinetts vorzeitig zum Jahr 2018 auslaufen. EndeMärz befürwortete der Bundesrat eine Fortführung der Steuervorteilebis Ende 2023. Die aktuelle Änderung des Energiesteuergesetzes siehtnun die steuerliche Ermäßigung von Autogas bis 2022 vor, diese sollallerdings ab 2019 schrittweise - pro Jahr um rund drei Cent je Liter- verringert werden.Osthof ist wie der Vorsitzende des DVFG Rainer Scharr davonüberzeugt, dass Autogas "auf Dauer" der Alternativkraftstoff Nummereins bleiben wird: "Autogas schont im Vergleich zu konventionellenKraftstoffen erheblich die Umwelt und erfährt eine hohe Akzeptanz beiden Verbrauchern." So verbrennt es nahezu rückstandsfrei und istungiftig, der Ausstoß an CO2 liegt zehn Prozent unter dem von Benzin,und Schadstoffe wie SO2, Ruß sowie andere Partikel treten praktischnicht auf. Bei den Verbrauchern punktet Autogas aufgrund desgünstigen Preises, der ausgereiften Technik und einesflächendeckenden Versorgungsnetzes mit bundesweit über 6.500Tankstellen. Laut Kraftfahrtbundesamt (Stand 1. Januar 2017) rangiertdie bundesweite Zahl der Autogas-Pkw mit 448.025 "um Längen" vordenen der Hybrid- (165.408), Erdgas- (77.187) und Elektro-Fahrzeuge(34.022).Das Handelsunternehmen PROGAS, einer der führendenFlüssiggasversorger in Deutschland und selbst DVFG-Mitglied,vertreibt mit 300 Mitarbeitern die Flüssiggase Propan und Butan anprivate und gewerbliche Kunden sowie an öffentliche Einrichtungen.Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 1949, der Hauptsitz befindetsich in Dortmund. In Deutschland hat PROGAS ein flächendeckendesVertriebsnetz errichtet. www.progas.deUnternehmenskontakt PROGAS GmbH & Co KG, Christian Osthof,Marketingleiter, Tel.: 02 31/54 98-1 70, E-Mail:christian.osthof@progas.dePressekontakt:Zilla MedienagenturTelefon: 02 31/2 22 44 60E-Mail: info@zilla.deOriginal-Content von: PROGAS, übermittelt durch news aktuell