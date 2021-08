Steuerlast für Unternehmen - Was im Wahlprogramm der deutschen Parteien steht

Zug (ots) - Mit ihrem Kreuz bei der nächsten Bundestagswahl entscheiden die Wähler auch über die Attraktivität von Deutschland als Wirtschaftsstandort. Dabei gibt es mit Blick auf die Unternehmenssteuern große Unterschiede zwischen den Parteien: Wenn die Partei "Die Linke" die nächste Bundesregierung stellt, würden sich die Abgaben für Unternehmen stark erhöhen. 40,4 Prozent soll dann die effektive Steuerlast betragen - ein Höchstwert im Vergleich zu anderen wichtigen Industrieländern auf der Welt. Auch die SPD plant eine Erhöhung der Unternehmenssteuern von jetzt effektiv 28,9 Prozent auf 30,6 Prozent.Mit einer grünen Kanzlerin würde sich am Steuersatz für Unternehmen von derzeit 28,9 Prozent nichts ändern, mit der AfD gäbe es eine geringfügige Verringerung auf 28,2 Prozent. CDU und FDP planen dagegen erhebliche Senkungen der Körperschaftssteuern. Auf 22,5 Prozent würde sich die effektive Last für Unternehmen verringern, wenn es nach ihnen geht. Damit würde Deutschland im internationalen Vergleich der Volkswirtschaften erheblich wettbewerbsfähiger am Standort werden.Diese Zahlen stammen aus dem neuen "Schwarzbuch Steuer(un)gerechtigkeit" der Schippke Wirtschaftsberatung. Darin werden Statistiken renommierter Institute, Behörden und Experten gesammelt, die einen kritischen Blick auf das deutsche Steuersystem werfen.Pressekontakt:Jörg ForthmannFaktenkontor GmbHJoerg.Forthmann@faktenkontor.deTelefon: +49 (0) 40 253 185 - 111Original-Content von: Schippke Wirtschaftsberatung AG, übermittelt durch news aktuell