Steuerfrei einkaufen bei real (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Schnäppchenjäger können in dieser Woche bei real noch mehr sparen:am Donnerstag, den 12. Juli und Freitag, den 13. Juli, erhaltenKunden bei einem Einkauf von Non Food-Artikeln ab einem Einkaufswertvon 30 Euro einen Rabatt von 19 Prozent. Wer also beispielsweiseeinen Fernseher für 333,- Euro kauft, zahlt an diesen beiden Tagennur 269,73 Euro dafür - eine Ersparnis von rund 63 Euro.Zusätzlich gibt es ganz unabhängig vom Einkaufswert 10 ProzentPreisnachlass auf Sommerartikel wie Bademode, Gartenmöbel oderSportschuhe. Zum Endspurt der Fußball-Weltmeisterschaft in Russlandsind außerdem alle WM-Fanartikel sogar um 50 Prozent reduziert.Die Rabatte gelten nur in den real Märkten und nicht imOnlineshop. Von der Aktion ausgenommen sind Lebensmittel, Wasch- undPutzmittel, Kosmetik, Tiernahrung, Drogerie, Artikel der realTreue-Aktion, Tchibo-Artikel, Vermittlungsumsätze (z. B.Telefonkarten, Guthabenkarten, Versicherungen), Pfand, Tabakwaren,Depot-Artikel, Bücher, Zeitungen und Zeitschriften. WeitereInformationen unter www.real.de/markt/steuerfrei-einkaufen/.Als Tochterunternehmen der Metro AG führt real 282 SB-Warenhäuserin Deutschland. Hinzu kommen ein Online-Shop, einLebensmittel-Online-Shop sowie Click&Collect-Services. ImGeschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen mit rund 34.000Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,2 Mrd. Euro. WeitereInformationen unter www.real.de/unternehmen und www.metroag.de.