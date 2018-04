Berlin (ots) -Sperrfrist: 26.04.2018 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Steuerfall Artur Brauner: Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki(FDP) fordert politische Konsequenzen / Verdacht der Strafvereitelungim Amt / Brauner soll Steuerforderungen angeblich beglichen habenAngesichts des seit gut zwei Jahrzehnten andauernden Streitszwischen dem Berliner Filmproduzenten Artur Brauner und den BerlinerFinanzbehörden über nicht oder zu spät gezahlte Steuern undSäumniszuschläge in Millionenhöhe fordert BundestagsvizepräsidentWolfgang Kubicki (FDP) politische Konsequenzen. Wörtlich sagteKubicki, der im Hauptberuf auch als Anwalt im Steuerstrafrecht tätigist, gegenüber dem ARD-Politikmagazin KONTRASTE: "PolitischeKonsequenzen wären zunächst, dass das Abgeordnetenhaus sich mit derFrage intensiv beschäftigen muss, auch mit der Frage derVerantwortlichkeit." Sollte der Finanzsenator sich gegenüber denAbgeordneten im Fall Brauner jedoch auf das Steuergeheimnis berufen,"dann bleibt nur ein Untersuchungsausschuss, um den Vorgang zubeleuchten und die Verantwortlichkeiten festzustellen."Seit gut zwei Jahrzehnten streitet der Berliner FilmproduzentArtur Brauner mit dem Finanzamt um angeblich nicht bezahlte Steuernund zu Unrecht erhobene Säumniszuschläge in Millionenhöhe. Im Sommervergangenen Jahres bezifferte das Finanzamt Wilmersdorf dieGesamtsumme der Forderungen gegen Brauner auf angeblich bis zu 73Millionen Euro. Der Betrag soll sich aus 35 Millionen Euro offenerSteuerforderungen und 38 Millionen Euro allein für Säumniszuschlägezusammengesetzt haben. Brauner bestreitet bis heute, die Höhe undRechtmäßigkeit der Forderungen und wehrt sich vor Gericht.Nach Kontraste-Recherchen soll Brauner in der Vergangenheit auchüber mehrere Jahre keine Steuererklärung abgegeben haben, ohne dassdies strafrechtliche Konsequenzen hatte. Für Kubicki ist dies "mitSicherheit ein Dienstvergehen, wenn nicht sogar schon tatsächlichBeihilfe zur Steuerhinterziehung, eine Steuerstraftat."Auch die Höhe der Säumniszuschläge und die Verfahrensdauer werfeFragen auf, so Kubicki gegenüber Kontraste: "Das kann ich mir nurvorstellen über besondere Beziehung zwischen den beteiligtenPersonen, anders ist das gar nicht denkbar. Und zwar deshalb, weilnach wie vor die Finanzverwaltung aus meiner Sicht dieschlagfertigste Verwaltung überhaupt ist. Dass die das zulässt, ohnedass die eine Direktive bekommt, nicht tätig zu werden, halte ich fürausgeschlossen."In Berlin werden die Finanzsenatoren direkt über "bedeutendeEinzelfälle" informiert. Der Finanzsenator bzw. die Senatsverwaltungkönnen durch "Hinweise, Weisungen und Erlasse zur weiterenrechtlichen Behandlung" auch in die Behandlung einzelner Steuerfälleeingreifen, so die Senatsverwaltung auf Anfrage von Kontraste. ZuEinzelfällen erteilt die Senatsverwaltung mit Verweis auf dasSteuergeheimnis keine Auskünfte.Inzwischen soll Brauner alle offenen Steuerforderungen beglichenhaben, wie sein Anwalt Kontraste schriftlich mitteilte: "Aktuellbestehen nach vollständigem Ausgleich - abgesehen vonNebenforderungen wie - streitigen - Säumniszuschlägen - keine offenenund fälligen Steuerforderungen."Mehr dazu: Donnerstag, 21.45 Uhr in Kontraste im ERSTENPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgrbbKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell