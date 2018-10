Steuerermäßigungen für Handwerkerarbeiten außerhalb des Haushalts - geht das? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Ist das Reparieren eines Hoftors in einer Tischlerei-Werkstatteine haushaltsbezogene Handwerkerleistung, deren Kosten steuerlichgeltend gemacht werden können? Das ist eine Frage von grundsätzlicherBedeutung: Sie betrifft letztlich diverse Handwerkertätigkeiten mitHaushaltsbezug, die außerhalb des Haushalts erbracht werden. DasFinanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg hat vor Kurzem zugunsten derSteuerzahler entschieden. Das Finanzamt hat Revision eingelegt. DerLohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH) erklärtdie Hintergründe und liefert Praxistipps für die Steuererklärung.Der Sachverhalt ist schnell geklärt: Handwerker montieren einreparaturbedürftiges Hoftor ab, um es in der Werkstatt zu richten unddann wieder einzubauen. Anschließend erkennt das Finanzamt die imZusammenhang mit den Werkstattarbeiten entstandenen Kosten nicht an,da diese nicht im Haushalt stattfanden. Der Fall kommt vor dasFinanzgericht (FG) Berlin-Brandenburg. Das Urteil (Az. 12 K 12040/17)besagt sinngemäß: Auch Handwerkerleistungen, die nicht direkt imHaushalt erbracht werden, können steuerbegünstigt sein, wennbestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zwei Punkte sind dabeiwichtig:- Das FG Berlin-Brandenburg legt die Formulierung "im Haushalt"räumlich-funktional aus. Das bedeutet den VLH-Experten zufolge,dass die Haushaltsgrenzen nicht allein durch dieGrundstücksgrenzen definiert werden.- Kosten für Handwerkerleistungen außerhalb der Grundstücksgrenzensind absetzbar, wenn diese Tätigkeiten im unmittelbarenräumlichen Zusammenhang mit dem Haushalt durchgeführt werden unddem Haushalt zugutekommen. Diese Voraussetzungen sind lautFG-Urteil bei dem in der Werkstatt reparierten Hoftor gegeben.Für das Gericht ist also entscheidend, dass der Erfolg derjeweiligen Handwerkerleistung im Haushalt des Steuerpflichtigeneintritt - nicht wo die Handwerkertätigkeit ausgeführt wurde.Gegen das Urteil des FG Berlin-Brandenburg hat das FinanzamtRevision eingelegt. Diese wird beim Bundesfinanzhof (BFH), demobersten deutschen Gericht für Steuer- und Zollsachen, unter Az. VI R4/18 geführt. Bleibt die Frage: Wie sollen sich unter den gegebenenUmständen Steuerzahler in ähnlich gelagerten Fällen verhalten?Praxistipps: Kosten für haushaltsbezogene Werkstattarbeitengeltend machenFolgendes Vorgehen ist zu empfehlen:- Laut VLH-Experten sollten Steuerzahler fürHandwerkertätigkeiten, die in der Werkstatt erbracht wurden,Steuerermäßigungen im Sinne des § 35a Abs. 3 EStG beantragen,falls diese Leistungen im direkten räumlichen Zusammenhang mitdem Haushalt stehen.- Erfolgt eine solche Beantragung, so empfehlen die VLH-Fachleute,ab dem Veranlagungszeitraum 2017 eine entsprechende Erläuterungin das Freitextfeld der Steuererklärung einzutragen. Für frühereVeranlagungszeiträume kann ein entsprechender Hinweis auf einerAnlage zur Einkommensteuererklärung - etwa auf dem Anschreibenzur Belegübersendung - erfolgen. In einer solchen Erläuterungsollten der geltend gemachte Betrag und der ausführendeHandwerksbetrieb erwähnt werden. Verweise auf denzugrundeliegenden § 35a Abs. 3 EStG und auf das beim BFHanhängige Revisionsverfahren mit Aktenzeichen Az. VI R 4/18 sindebenfalls wichtig.- Falls der Fiskus die beantragte Steuerermäßigung mit Verweis aufdie nicht im Haushalt erbrachte Handwerkerleistung ablehnt,raten die VLH-Fachleute, gegen den jeweiligenEinkommensteuerbescheid Einspruch einzulegen. Auch dabei ist dasbeim BFH anhängige Revisionsverfahren samt Az. VI R 4/18 zuerwähnen. Anschließend ruht der Einspruch von Amts wegen, bisder BFH entschieden hat.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 950.000 Mitgliedern und bundesweit rund 3.000Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLHstellt zudem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Vondrei zertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zweivon der VLH.1972 gegründet, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Hinweis: Diese Pressemitteilung ersetzt keine individuellesteuerliche Beratung zu dem behandelten Thema.Pressekontakt:Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitFritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a. d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: https://www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell