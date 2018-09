Steuererklärung von Studenten lohnt sich langfristig

München (ots) - Im Oktober startet das Wintersemester fürStudenten der Universitäten. "Nicht nur Studienanfänger, auchStudenten mitten im Studium und Doktoranden sollten mit einerfreiwilligen Einkommensteuererklärung liebäugeln", rät MarkWeidinger, Vorstand der Lohnsteuerhilfe Bayern e.V. (Lohi). Dieseunliebsame Beschäftigung kann sich wahrlich lohnen! Diverse Ausgabenrund ums Studium können als Verlustvortrag geltend gemacht werden, umspäter, wenn das erste Einkommen fließt, einen satten Steuervorteilzu kassieren. Das gilt auch für Studenten an Fachhochschulen, HAWsoder sonstigen Hochschulen.Umzugskosten absetzbarEin Studium verursacht über die Jahre hohe Kosten. Wird über dasNumerus-Clausus-Verfahren ein Studienplatz zugewiesen, so steht zuBeginn ein Umzug an den Studienort an. Die Kosten für den Umzugkönnen in unterschiedlicher Höhe, je nachdem ob es sich um einenErst- oder Zweitwohnsitz handelt, als vorgezogene Werbungskostensteuerlich geltend gemacht werden. Und das, obwohl möglicherweisenoch nicht einmal Einkünfte durch Arbeit erzielt werden!Gebühren, Arbeitsmaterial & FahrtkostenFür das Studium benötigt jeder Student Fachbücher, Büromaterial,ein Notebook und einiges mehr. Alle diese Ausgaben sind im Rahmeneiner Einkommensteuererklärung interessant. Das Monats- oderSemesterticket für den öffentlichen Verkehr sollte unbedingt alsNachweis für die Fahrtkosten zur Hochschule aufgehoben werden. Wermit dem Auto zur Uni fährt, kann die Entfernungspauschale ansetzen.Hier ist anzugeben, an wie vielen Tagen im Jahr zur Uni oder einerArbeitsgruppe gefahren wurde. Auch die Einschreibungs- undRückmeldegebühren oder darüber hinaus gehende Studiengebühren gehörenin die vorgezogenen Werbungskosten.Steuerbonus fürs ZweitstudiumRichtig lukrativ wird es, wenn ein Auslandssemester eingelegtwird, denn dann explodieren die Kosten meist förmlich. Ein clevererStudent beantragt beim Finanzamt die gesamten Kosten eines Jahres alsVerlustvortrag. Dieser kann bis zu sieben Jahre rückwirkend erfolgen,wenn noch keine Einkommensteuererklärung für diese Jahre abgegebenwurde.Wird neben dem Studium auf Steuerklasse gejobbt, mindert sich derVerlustvortrag. Ansonsten wirkt er sich spätestens im ersten Jahr derBerufstätigkeit nach Abschluss des Studiums steuermindernd aus.Gesichert berücksichtigt wird er vom Finanzamt, wenn es sich umVerluste aus einem Masterstudiengang, einer Promotion oder einemZweitstudium handelt.Wer nicht wagt, der nicht gewinnt!Bei einem Erststudium, wie einem Bachelorstudiengang ohnevorherige Ausbildung, ist die Sache nicht final geklärt. "Fällt dieausstehende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts genausopositiv wie die des Bundesfinanzhofs aus, so können künftig alleStudenten von ihren abgegebenen Steuererklärungen profitieren"erklärt Mark Weidinger. Da die Überprüfung derzeit noch läuft, kannin späteren Jahren nur derjenige profitieren, der vorsorglich seinenVerlustvortrag eingereicht hat.Hat sich im Lauf der Studienzeit beispielsweise ein Verlust voninsgesamt 10.000 Euro eingestellt, so macht das bei einemdurchschnittlichen Steuersatz von 20 Prozent eineSteuerrückerstattung von 2.000 Euro aus. Je höher derBruttoarbeitslohn in der Zukunft ausfällt, desto größer wird derSteuervorteil.Die Devise für Studenten lautet also: Erstmal durchhalten undschön brav laufend Belege sammeln, damit sich das Konto später aufein kleines oder großes Extra freuen kann. Dann ist der Urlaub nachdem Studium oder die Einrichtung für eine größere Wohnung schnell maldrin.www.lohi.de/steuertippsKontakt für Rückfragen:Jörg Gabes, PressereferentTel: 09402 503159 / E-Mail: j.gabes@lohi.deWerner-von-Siemens-Str. 5, 93128 Regenstaufwww.lohi.deOriginal-Content von: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., übermittelt durch news aktuell