Steuererklärung nicht gemacht? - Diese Strafen können drohen!

München (ots) - Abgabestichtag für die Einkommensteuererklärung2016 war in der Regel der 31. Mai 2017. Wurden die Unterlagen nichttermingerecht beim Finanzamt eingereicht, so kann meist eineVerlängerung erwirkt werden, sofern diese gut begründet undschriftlich beantragt wurde. Jedoch schieben nicht wenige ihreEinkommensteuererklärung vor sich her und der eine oder andere kanndie verlängerte Abgabefrist auch nicht einhalten. Die Lohi(Lohnsteuerhilfe Bayern e. V.) zeigt auf, was das für Konsequenzenhaben kann.Versäumniszuschlag, Zwangsgeld und SteuerschätzungSie alle dienen dem Finanzamt als Druckmittel für die Abgabe derSteuererklärung, falls die regulären Fristen verstrichen sind. Bevorso etwas verhängt wird, kommt allerdings noch einErinnerungsschreiben des Finanzamts, mit dem auf die versäumte Abgabehingewiesen wird.Wer seine Steuererklärung trotz gegebenenfalls mehrmaligerAufforderung immer noch nicht abgibt, der bekommt ein Zwangsgeldangedroht. Sollte man dann wieder nicht tätig werden, setzt dasFinanzamt das Zwangsgeld fest. Allerspätestens jetzt sollte manseiner Pflicht nachkommen und die Steuerunterlagen einreichen.Dadurch wird eine Aufhebung des Zwangsgeldes erwirkt, weil der Grunddafür entfallen ist. Das gilt selbst dann, wenn die Steuererklärungunvollständig ist und noch Belege fehlen.Alternativ kann das Finanzamt die Besteuerungsgrundlagen aber auchschätzen. Der Finanzbeamte wägt bei nicht fristgerechter Abgabe ab,ob der Steuerpflichtige eher durch ein Zwangsgeld zur Abgabe bewegtwerden kann, oder ob eine Schätzung der Steuer durch das Finanzamteffektiver ist. Wer nicht abgibt, kann jedenfalls davon ausgehen,dass diese Steuerschätzung eher zu seinen Ungunsten ausfällt. Und dieVerpflichtung zur Abgabe der eigenen Steuererklärung wird durch eineSchätzung ebenfalls nicht aufgehoben.Daneben gibt es auch noch den Verspätungszuschlag, der mit demSteuerbescheid festgesetzt wird. Er ist eine Art Strafe für eineverzögerte Abgabe. Je länger die Abgabefrist überzogen wurde, destoteurer wird es in der Regel. Die Höhe liegt im Ermessen desFinanzamtes. Der Verspätungszuschlag kann maximal bis zu zehn Prozentdes Steuerbetrags ausmachen, höchstens aber 25.000 Euro. Werdenfällige Steuern nicht nachgezahlt, fallen zusätzlich Zinsen an.Welche Bürger sind steuerpflichtig?Für große Teile der Bevölkerung besteht eine Abgabepflicht zurSteuererklärung. Betroffen sind zum Beispiel Rentner, wenn diegesamten Einkünfte den Grundfreibetrag übersteigen. Dieser beträgtfür 2016 bei Ledigen 8.652 Euro. Bei Verheirateten verdoppelt er sichauf 17.304 Euro. Die Einkünfte errechnen sich aus der Bruttorentegekürzt um den Rentenfreibetrag und die Werbungskosten.Aktive Arbeitnehmer haben laut Auskunft der Lohi die Pflicht zuveranlagen, wenn sie beispielsweise Freibeträge für Werbungskosten,Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen bei denelektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eingetragen haben. Ebensoverpflichtet sind Ehepaare, wenn bei einem Ehegatten Arbeitslohn nachder Steuerklasse V versteuert wird, als auch Personen, die dieSteuerklasse VI aufweisen, d. h. von mehreren Arbeitgeberngleichzeitig Arbeitslöhne beziehen. Weiterhin sind Personenbetroffen, die Lohnersatzleistungen wie Elterngeld, Arbeitslosengeld,Krankengeld, Insolvenzgeld, Betreuungsgeld oderAltersteilzeitzuschläge oder positive Einkünfte - wie z. B. beiVermietung und Verpachtung - von über 410 Euro im Jahr bezogen haben.Steuerhinterziehung bei verspäteter Abgabe?Im schlimmsten Fall kann das Finanzamt die verspätete Abgabe sogarals strafrechtlich bedeutend einschätzen. Eine verspätete Abgabe kannnämlich als Steuerhinterziehung gelten. Etwa wenn man - um eineSteuernachzahlung zeitlich nach hinten zu schieben - dieAbgabefristen für die Steuererklärung bewusst missachtet. Dies kannnochmal zusätzlich zu den steuerlichen Nachteilen, wie einemVerspätungszuschlag, zu einer Geldstrafe führen. Das Finanzamt wirdaber nicht in jedem Fall gleich von einer Steuerhinterziehung odereiner Ordnungswidrigkeit ausgehen.Abgabefrist bis Jahresende verlängernDie Lohi - Lohnsteuerhilfe Bayern e. V. - rät Arbeitnehmern,Rentnern und Pensionären in den meisten Fällen zur Erstellung einerSteuererklärung, denn nur wer eine Steuererklärung abgibt, der kannauch alle Steuervorteile nutzen, die gesetzlich für ihn vorgesehensind. Wer sich selbst nicht in das Thema vertiefen möchte, solltesich von langjährig erfahrenen Spezialisten in den bundesweitenLohi-Beratungsstellen helfen lassen. Professionelle Unterstützungerleichtert nicht nur das Leben, sondern verlängert die Abgabefristfür die Einkommensteuererklärung automatisch bis zum 31.12.2017.