Steuereinnahmen stark angestiegen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Steuereinnahmen in Deutschland steigen weiterhin stark an. Im Februar lagen sie mit 8,1 Prozent "erheblich" über den Einnahmen im Februar 2017, so der Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums, der am Donnerstag veröffentlicht wird. Neben den aufkommensstarken Steuern vom Umsatz und der Lohnsteuer verzeichnete auch die Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge mit einer Zunahme in Höhe von 62,6 Prozent ein beträchtliches Einnahmeplus, so das Finanzministerium.

Insgesamt wurden im Februar 56,241 Milliarden Euro eingenommen. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" mit 4,2 Prozent mehr Steuereinnahmen, insgesamt 703 Milliarden Euro.

Foto: über dts Nachrichtenagentur