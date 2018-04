Steuerbefreiung für fairen Kaffee? / Hoffnung für Kaffeebauern: TransFair erfreut über BMZ-Vorstoß (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Köln/ Berlin (ots) -Mit voller Unterstützung reagiert Dieter Overath,Vorstandsvorsitzender von TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland), aufdie Forderung von Bundesminister Gerd Müller, die Kaffeesteuer fürfair gehandelten Kaffee abzuschaffen: "Wir sind erfreut, dass derMinister unsere Petition zur Abschaffung der Kaffeesteuer auf fairgehandelten Kaffee geprüft und für umsetzbar eingeschätzt hat. DassGerd Müller unsere Forderung jetzt an das Finanzministerium übergibt,ist eine große Chance für hunderttausende Kaffeebauern." Die Ideehinter der Petition: Mit Steuerpolitik nachhaltigen Konsum fördern."Unfairer Handel muss höher besteuert werden als fairer Handel. Genaudiese Steuerungsfunktion für eine nachhaltige Zukunft hat das BMZerkannt", so Overath.Der nächste politische Schritt könnte eine Kabinettsvorlage desEntwicklungsministers sein, um seine Kollegen zu überzeugen und OlafScholz zum fairen Handeln zu ermutigen. Gesetze zur Mehrwertsteuerliegen in der Zuständigkeit des Bundesministeriums für Finanzen unddamit beim Minister Olaf Scholz. Overath erklärte: "Wenn dieRegierung das durchzieht, ist ein Beitrag für eine fairereWeltwirtschaft geschafft."Über 840.000 Kaffeebauern in Lateinamerika, Afrika und Asien bauenKaffee nach zertifizierten Fairtrade-Standards an. Der Erfolg dersozialen, ökologischen und ökonomischen Entwicklung derBauerngemeinschaften ist nach aktuellen Studienergebnissen (fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/wirkung-von-fairtrade/studien.html)eng gekoppelt an die Möglichkeit, einen Markt für den zertifiziertenKaffee zu finden. TransFair setzt sich seit 25 Jahren dafür ein, dassdiese Märkte in Deutschland geschaffen werden und dieFairtrade-Produzenten einen selbstbestimmten Weg aus der Armutfinden. Der Anteil an fair gehandeltem Kaffee in Deutschland liegtbei nur rund 4 Prozent.Petition: www.coffee-fairday.deHintergrund:Im September 2017 startete TransFair e.V. eine Petition zurAbschaffung der Kaffeesteuer für fair gehandelten Kaffee. Am 18.Januar 2018 überreichte Dieter Overath die Petition mit denUnterschriften von 15.000 Unterstützern an Bundesminister Gerd Müllerim Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin(http://ots.de/JBWV4p).Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet,benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zuunterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e.V.nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mitfair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehrBewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen.www.fairtrade-deutschland.deTransFair gehört zum internationalen Verbund FairtradeInternational e.V., in dem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländernund die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossensind. Fairtrade International entwickelt die international gültigenFairtrade-Standards. www.fairtrade.netAlle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßigvon FLOCERT GmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einemunabhängigen und weltweit konsistenten Zertifizierungssystem nach denAnforderungen der Akkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011).www.flocert.net