Steuer für das mobile Heim / Unter bestimmten Bedingungen ist das zulässig (FOTO)

Berlin (ots) -Die Zweitwohnungssteuer ist bei den Bürgern nicht besondersbeliebt. Wer will schon gerne dafür, dass er an einem anderen Orteine weitere Immobilie unterhält, auch noch steuerlich zur Kassegebeten werden? Doch nach Information des Infodienstes Recht undSteuern der LBS kann es unter bestimmten Umständen sogar den Besitzereines "Mobilheim" treffen. (Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein,Aktenzeichen 2 A 186/15; 2 A 179/14)Der Fall: Eine Gemeinde forderte vom Besitzer eines beweglichenHeims (Holz-/Presspappekonstruktion auf gummibereiften Rädern) dieZweitwohnungssteuer. Der Betroffene hatte sein Gefährt als Dauergastauf einem Campingplatz abgestellt. Die Wohnfläche betrug knapp 27Quadratmeter. Es gab eine Kochnische, einen Wohnbereich, einen Flur,einen Schlafplatz und eine Waschgelegenheit. Das Objekt verfügteallerdings über keine Heizung und war nicht winterfest. DieVerwaltung betrachtete das Mobilheim als "sonstiges bebautesGrundstück - Gebäude auf fremdem Grund und Boden" und veranschlagtejährlich 202,20 Euro an Steuern.Das Urteil: Es handle sich tatsächlich um eine Zweitwohnung,entschieden die zuständigen Verwaltungsjuristen. Das Objekt werde zuZwecken der persönlichen Lebensführung genutzt bzw. dafürvorgehalten. Die Ausstattung unterscheide sich nicht wesentlich vonderjenigen einfacher Ferienhäuser. Die theoretische Beweglichkeit desObjekts - wegen der Räder - sei unerheblich, denn das ""Mobilheim"bleibe stets am selben Ort.