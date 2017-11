Der Steuer-Countdown zum Jahresende (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Drei, zwei, eins ... Schluss: 2017 neigt sich dem Ende zu. LetzteGelegenheit, mit ein paar gezielten Maßnahmen noch richtig Steuern zusparen. Wie das geht? Der Lohnsteuerhilfeverein VereinigteLohnsteuerhilfe e.V. (VLH) verrät drei Steuertipps für die letztenWochen des Jahres.1. Handwerkerkosten aufteilen und Steuern sparenDas Finanzamt unterstützt den Handwerkereinsatz im Haushalt beieiner selbst genutzten Bestandsimmobilie. Dabei kommt eine langeListe von Tätigkeiten infrage: etwa Renovierungs- oderAustauscharbeiten, aber auch die Erweiterung des Wohnraums oder dieReparatur von Haushaltsgeräten wie Wasch- oder Spülmaschinen.Grundsätzlich können in diesen Fällen 20 Prozent der jeweilsanfallenden Lohnkosten steuerlich geltend gemacht werden, dieErsparnis ist allerdings auf 1.200 Euro im Jahr begrenzt. Aufgrunddieser Deckelung empfehlen die VLH-Fachleute:- Wer sich 2017 bei den Handwerkerkosten der maximal absetzbarenSumme von 1.200 Euro nähert, sollte überlegen, ob er umfangreichereTätigkeiten nicht auf zwei aufeinander folgende Jahre verteilen kann.Auf diese Weise wird eventuell in keinem der beiden Jahre derHöchstbetrag überschritten, sodass die Kosten jeweils in vollemUmfang geltend gemacht werden können.- Ähnlicher Effekt, andere Methode: Gegebenenfalls kann man mitden Handwerkern eine Vereinbarung treffen, dass ein Auftrag zwar indiesem Jahr ausgeführt, die entsprechende Zahlung aber auf zwei Jahreverteilt wird.Wichtig sind noch folgende Punkte: Lediglich die reinen Arbeits-,nicht aber die Materialkosten sind steuerlich begünstigt. Deshalbsollten Handwerker die verschiedenen Kostenarten auf der Rechnunggetrennt aufführen. In einigen Fällen erkennt der Fiskus auchMaschinen- und Fahrtkosten sowie Entsorgungen oder Verbrauchsmittelan. Außerdem darf die Handwerkerrechnung nicht bar bezahlt werden.Stattdessen muss man das Geld überweisen. Als Nachweis kann dasFinanzamt die Vorlage der Rechnung sowie des entsprechendenKontoauszugs beziehungsweise der Zahlungsquittung verlangen.2. Krankheitskosten ansammeln und Steuern sparenKrankheitskosten gehören zu den außergewöhnlichen Belastungen.Diese können grundsätzlich steuerlich geltend gemacht werden, es gibtallerdings eine Besonderheit: Der Fiskus berechnet zunächst für jedenEinzelnen eine sogenannte zumutbare Eigenbelastung, die sichindividuell an Einkommen, Familienstand und Kinderanzahl orientiert.Erst Ausgaben, die diese Zumutbarkeitsgrenze überschreiten, wirkensich steuermindernd aus. Deshalb der Tipp der VLH-Profis:- Bei Krankheitskosten ist es sinnvoll, Ausgaben wie zum Beispielfür Medikamente, Zahnersatz, eine Brille oder ein Hörgerät in einemJahr anzuhäufen, um die Zumutbarkeitsgrenze zu überwinden und denFiskus an den Kosten zu beteiligen. Vereinfacht gesagt: Man kann alldas mit in die Rechnung einbeziehen, was der Arzt verordnet, dieKrankenkasse aber nicht bezahlt hat.- Wer die Zumutbarkeitsgrenze sicher überspringen will und 2017schon viele Krankheitskosten tragen musste, kann bis zum Jahresenderuhig noch weitere Aufwendungen draufsatteln. So ist es vielleichtmöglich, die dringend benötigte neue Brille noch bis Silvesteranzuschaffen. Eventuell lassen sich auch Therapiekosten bereits 2017berappen, selbst wenn die Behandlung erst 2018 abgeschlossen wird.Das Gute daran: Der Bundesfinanzhof hat in Sachen außergewöhnlicheBelastungen 2017 ein Urteil gefällt, das die Methode zur Bestimmungder jeweiligen zumutbaren Eigenbelastung verändert (Az: VI R 75/14).Der Rechenweg ist nun zwar komplizierter, dafür kann aber dieZumutbarkeitshürde leichter geknackt werden.3. Geld für den Job ausgeben und Steuern sparenPrivat getragene Kosten rund um den Job heißen im Steuer-DeutschWerbungskosten - und die lassen sich unbegrenzt geltend machen.Deshalb gibt es von der VLH folgende Tipps fürs Jahresende:- Wer privat ein neues Notebook, Smartphone oder ein ähnlichesGerät kaufen will, das er auch beruflich nutzt, der sollte das nochin diesem Jahr tun. Dasselbe gilt für die Anschaffung von dringendbenötigten Büromaterialien, teuren Fachbüchern etc.- Wer für 2018 eine berufliche Fortbildung gebucht hat, der sollteversuchen, die dafür fälligen Seminargebühren noch 2017 zubegleichen.Das Prinzip ist sehr einfach: Steuerlich gesehen, lohnt es sich,viele Werbungskosten anzusammeln. Zu denen gehören übrigens nicht nurdie Aufwendungen für Arbeitsmittel oder Fortbildungen, auch Ausgabenfür ein häusliches Arbeitszimmer, eine beruflich bedingteZweitwohnung oder die Fahrten zur Arbeit können dazu zählen.Der Hintergrund zur Kostensammel-Strategie: Für Ausgaben rund umden Beruf rechnet der Fiskus jedem Arbeitnehmer 1.000 EuroWerbungskostenpauschale am Ende des Jahres an. Das ist der sogenannteArbeitnehmer-Pauschbetrag, der automatisch von den Einnahmenabgezogen wird, selbst wenn der Einzelne im konkreten Fall wenigerAufwendungen hatte. Jeder, der allerdings über diese 1.000 Euro proJahr kommt, kann die tatsächlich gezahlten Kosten in derSteuererklärung geltend machen.Dabei ist bis Ende 2017 noch ein Punkt zu beachten: Wenn dieKosten für eine beruflich bedingte Anschaffung den Betrag von 410Euro (ohne Mehrwertsteuer) übersteigen, kann der Kauf nicht aufeinmal in voller Höhe steuerlich abgesetzt werden. 