Stets erreichbar: Öffentliche Apotheken sind an Öffnungszeiten gebunden

Berlin (ots) - Schilder wie "Heute von 12 bis 17 Uhr geöffnet"oder "Wegen Inventur geschlossen" sind für Apotheken undenkbar. DennApotheker dürfen die Öffnungszeiten ihrer Apotheke nicht frei wählenund zu selbst definierten Zeiten schließen. Als zentrale Institutionder Arzneimittelversorgung unterliegen sie einer Vielzahl vonGemeinwohlpflichten. Dazu gehören neben dem Vorhalten eines breitenArzneimittelsortimentes, Notdiensten und dem Herstellen vonindividuellen Rezepturarzneimitteln auch die Erreichbarkeit währendder allgemeinen Öffnungszeiten. "Wenn eine Apotheke längere Zeitschließen will, etwa wegen eines Umbaus, muss die zuständige Behördedes Landes, meist die Apothekerkammer, diese Ausnahme genehmigen.Voraussetzung dafür ist, dass umliegende Apotheken einspringen", sagtDr. Andreas Kiefer, Präsident der Bundesapothekerkammer. "Wir wollenund müssen die Versorgung vor Ort sicherstellen. Das ist eben einwesentlicher Unterschied zum Arzneimittel-Versandhandel."Apotheken unterliegen der Pflicht zu ständiger Dienstbereitschaft.Außerhalb der klassischen Ladenöffnungszeiten, in denen grundsätzlichalle Apotheken offen zu halten sind, werden ein Teil der Apothekendurch die zuständigen Behörden von der Dienstbereitschaft befreit.Die verbleibenden Apotheken dürfen nicht geschlossen werden undsichern flächendeckend den "Notdienst" während der Nacht und an Sonn-und Feiertagen.Patienten profitieren von der wohnortnahen Apotheke aufvielfältige Weise. Noch bis zum 1. März läuft eine bundesweiteUnterschriftenaktion in Apotheken. Apotheker rufen ihre Patientenauf, für den Erhalt der flächendeckenden Versorgung durchPräsenzapotheken zu unterschreiben. Diese ist durch eine Entscheidungdes Europäischen Gerichtshofes vom Oktober 2016 gefährdet, durch dieausländische Arzneimittel-Versandhändler im Wettbewerb bevorzugtwerden sollen.Weitere Informationen unter www.abda.de