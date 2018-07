Sterneküche in Portugal, Picknick in der Provence / Feinschmeckerreisen & mehr im neuen kultimer von Studiosus

München (ots) - Auf den Spuren Tintorettos Venedig erkunden, dasMariinski-Theater in St. Petersburg live erleben oder im SchweizerBernina- und Glacier-Express spektakuläre Panoramaerlebnisse sammeln:Studiosus bündelt im druckfrisch erschienenen kultimer wieder mehrals 50 Events und Kulturtrips. Neben musikalischen und künstlerischenLeckerbissen sowie zahlreichen Reisespecials präsentiert der aktuelleEventfolder auch zehn kulinarische Reisen - sie führen nach Italien,Frankreich, Griechenland, Spanien, Portugal und Luxemburg. ZweiBeispiele:Porto und Lissabon kulinarischSterneküche in Porto und exklusive Restaurants in Lissabonerwarten die Studiosus-Gäste auf der achttägigen kultimer-Reise"Porto und Lissabon kulinarisch". Außerdem ein Marktbesuch mit einemerstklassigen Küchenchef, eine Weinprobe auf einem feudalen Landgutsowie das historische Guimaraes, das Dourotal und dasHieronymuskloster von Belém - allesamt UNESCO-Welterbestätten.Inklusive Flug, Rundreise, Übernachtungen in Vier- undFünf-Sterne-Hotels mit Frühstück, zwei Mittag- und fünf Abendessenkostet die Reise ab 2365 Euro. Internet: www.studiosus.com/10P7Genießerwoche in der ProvenceProvenzalische Landküche inmitten eines Olivenhains, Picknick mitfrischen Marktspezialitäten und Rotweinprobe im WeinbaugebietGigondas: Neben vielen Gaumenfreuden stehen auf der siebentägigenkultimer-Reise "Genießerwoche in der Provence" auch die Städte Arles,Aix und Avignon auf dem Programm. Die Tour ist inklusive Bahnanreise,Ausflügen, Übernachtungen mit Frühstück im Drei- oderVier-Sterne-Hotel, mehreren Mittag- und einem Abendessen und derspeziell qualifizierten Studiosus-Reiseleitung ab 1495 Euro buchbar.Internet: www.studiosus.com/06S5Mehr Informationen zu diesen und allen anderen kultimer-Reisengibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter derkostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH).Internet: www.kultimer.comDer kultimer von StudiosusKurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog vonStudiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils rund 50 Kulturtripsweltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Events mit einemRahmenprogramm, das von einem speziell qualifiziertenStudiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eineMischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen undTheateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auchzahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik.Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist dasRundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusiveEintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Einweiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuellesPaket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet:www.kultimer.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell