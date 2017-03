Sterneköche am Grill / Steakgenuss beim vierten Uruguay-Abend im Grand Elysée Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Jeder Steakliebhaber weiß es - die Qualität des Rindfleisches istentscheidend für den perfekten Steakgenuss! Genau aus diesem Grundbezieht die Block Foods seit knapp 30 Jahren ihr Rindfleisch aus demsüdamerikanischen Uruguay. Die saftigen Steaks kommen unter anderemin den Restaurants von Block House auf den Teller.Anlässlich der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeithatten die Botschaft Uruguays, die Block Foods und das InstitutoNacional de Carnes (INAC) aus Uruguay am gestrigen Sonntagabend zudem vierten Uruguay-Abend eingeladen.Bei südamerikanischen Rindfleischspezialitäten, Weinen undTangotänzen verbrachten die rund 400 Gäste einen beeindruckendenAbend im Großen Festsaal des Fünf-Sterne-Hotels Grand Elysée Hamburg.Unter den Gästen war neben den Sterneköchen Johann Lafer, ThomasMartin, Lutz Niemann und Christoph Rüffer auch der Hotelier undGründer von Block House, Eugen Block. Schauspieler Marek Erhardtmoderierte den Abend.Während seiner Begrüßungsrede betonte Karl-Heinz Krämer, Vorstandder Block Foods AG, die Bedeutung der seit langem bestehendenBeziehung: "Die langjährige und verlässliche Partnerschaft zwischenunserem Unternehmen und Uruguay ist ein wichtiger Grundstein für denErfolg beider Seiten. Uruguay ist ein wunderschönes Land, dasQualitätsfleisch auf höchstem Niveau bietet. Es ist mein Bestreben,diese Qualität hier in Deutschland bekannter zu machen und dieZusammenarbeit weiter auszubauen." Neben der langjährigenZusammenarbeit gab es in diesem Jahr einen weiteren wichtigenProgrammpunkt: auf Einladung der INAC machten sich Ende FebruarJohann Lafer, Thomas Martin, Lutz Niemann, Kunden der Block Foods undder Presse zu einer einwöchigen Reise nach Uruguay auf, um sich vonder Rindfleischqualität vor Ort zu überzeugen. Johann Laferschilderte während einer Podiumsdiskussion die Weitläufigkeit derWeideflächen und die naturbelassene, artgerechte Haltung der Rinder.Auch der Zwei-Sterne-Koch Thomas Martin zeigte sich von der Reisenach Uruguay begeistert und berichtete von den ausgezeichnetenVoraussetzungen für das unvergleichlich zarte Fleisch.Uruguay besitzt eine sehr fortschrittliche Rinderzucht und istbekannt für seine hochwertigen Fleischprodukte.Pressekontakt:Christina SchreinerPresse & ÖffentlichkeitsarbeitTel: +49 40 538007-766Christina.Schreiner@block-gruppe.deOriginal-Content von: Block Foods AG, übermittelt durch news aktuell