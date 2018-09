Sternekochbattle auf der Landesgartenschau Würzburg (FOTO)

Würzburg (ots) -Gardens' Taste - Genuss in den Zukunftsgärten derLandesgartenschau WürzburgKochevents mit Musik und Tanz am 19. September 2018 | Kochbattlezwischen den Sterneköchen Bernhard Reiser und Benedikt Faust um 16.00UhrAuf der Landesgartenschau Würzburg gibt es am Mittwoch, 19.September den ganzen Tag viel zu erleben. Unter dem Motto »Gardens'Taste« werden die Gärten mit den Tiny Houses im Bereich derZukunftsgärten Schauplatz verschiedener Gartenpartys. Dabei hat jederGarten seine eigene Überraschung zu bieten. Es wird gekocht,gezaubert, musiziert, getanzt und bei ausreichend herbstlichem Windwerden sogar Drachen steigen gelassen.Den Anfang dieses aktionsreichen Tages macht um 10:00 Uhr»FoodBlok« Christian Blokowsky, der mit einem »Pacojet« Lachsforellemit Roter Bete und Trüffelpüree zubereitet. Das Gericht ist in ersterLinie für Senioren gedacht, ist aber natürlich für jeden ein Genuss.Um 12:00 Uhr werden die Besucher von Andreas Schneider verwöhnt. DerKoch aus Zell zaubert eine schmelzende Ochsenbrust aus demBuchenrauch im Kürbis-Ei-Mantel mit Chili-Ingwer-Schmand, angebotenauf einem kleinen Salat aus Sprossen, Nüssen und Kapuziner Kresse.Ab 14.00 Uhr verkauft die Odeon-Sommer-Cocktailbar erfrischendeDrinks und Cocktails am Auszeitgarten vor dem Musehaus.Kochbattle der Sterneköche:Um 16:00 Uhr treten die Koch-Giganten Würzburgs im ZeitsparendenGarten gegeneinander an: Bernhard Reiser vs. Benedikt Faust. DieZutaten, die die beiden Sterneköche verwenden, setzen sich dabeiausschließlich aus Gemüsen und Kräutern zusammen, die vorher frischauf der Landesgartenschau geerntet wurden. Die Moderation desKochduells übernimmt Volker Omert von TV-Mainfranken.Verzaubert werden aber nicht nur die Gaumen der Besucherinnen undBesucher: Zauberer Bernd Zehnter geht bei seinem Auftritt in denZukunftsgärten mit dem Publikum in direkten Kontakt. Dadurch wirdMagie einerseits greifbar, andererseits bleibt sie dennochunbegreifbar - Zauberkunst pur eben.Für Bewegung und Spaß sorgt um 17.00 Uhr das tanzLabor vom TheatertanzSpeicher: HipHop-Kids präsentieren das Thema Cheerleader undKatharine Lehmann bietet Community Dance an. Innerhalb kürzester Zeitwird hier eine gemeinsame Choreographie erlernt und sofort zusammengetanzt. Jeder kann dabei mitmachen!Musikalisch begleitet wird der Tag von »Cellotta«. Das Trio ziehtdas Publikum mit dreistimmigem Gesang zu deutschemSinger-Songwriter-Pop in seinen Bann. Unterlegt werden dieselbstgeschriebenen Lieder mit einer ungewöhnlichen Instrumentierungbestehend aus Cello, Geige und Gitarre, die den Songs ihren ganzeigenen Sound verleihen.Alle Einnahmen der Aktion gehen an die Stiftung "Forschung hilft!"- zugunsten der Krebsforschung an der Julius-Maximilians-Universität.Unterstützt wird die Aktion von MUNDGOLD rebstock.catering und derWerbeagentur 3WM.Pressekontakt:Carmen van MusscherPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0931/37-3045carmen.vanmusscher@lgs2018-wuerzburg.deOriginal-Content von: Landesgartenschau Würzburg 2018 GmbH, übermittelt durch news aktuell