Sterne und Lega verhandeln weiter über Regierung in Italien

ROM (dpa-AFX) - Die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische Lega verhandeln weiter über eine mögliche Regierung in Italien.



Am Freitag standen mehrere Treffen an, unter anderem zwischen den Parteichefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini, die am Sonntag dem Präsidenten mitteilen wollen, ob die Regierungsbildung gelingt oder nicht.

Der Posten des Ministerpräsidenten ist ein Knackpunkt. Sowohl Sterne-Chef Di Maio als auch der Lega-Vorsitzende Salvini hatten ihn beansprucht. Es wird erwartet, dass eine mögliche Einigung einen dritten Namen hervorbringt, Di Maio Außen- und Salvini Innenminister wird. Das Kabinett solle "schlank" sein und aus weniger als 20 Ministern bestehen, sagte Fünf-Sterne-Politiker Vincenzo Spadafora laut Nachrichtenagentur Ansa.

Salvini twitterte, worum sich die Verhandlungen inhaltlich drehen: Demnach geht es um Steuersenkungen und Bürokratieabbau sowie darum, "Italien in Europa zu verteidigen". Außerdem soll dafür gesorgt werden, dass weniger Migranten in Italien ankommen und mehr abgeschoben werden. "Daran arbeiten wir", schrieb Salvini.

Die europakritischen Parteien hatten die Gespräche überraschend wieder aufgenommen, nachdem Staatschef Sergio Mattarella am Montag eine "neutrale" Übergangsregierung vorgeschlagen hatte. Seit der Wahl am 4. März steht das Land politisch still./lkl/DP/jha