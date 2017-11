"Die Sterne schraub' ich Dir heute ab!" Sebastian Lege fordert Frank Rosin heraus - beim neuen Vorabend-Duell "Gekauft, gekocht, gewonnen" ab 13. November 2017 (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Die Sterne schraub' ich Dir heute ab", droht Profikoch SebastianLege seinem Gegner Frank Rosin. Der Zwei-Sternekoch kontert dieKampfansage gelassen: "Der einzige Trash hier sitzt gerade nebenmir!" Schon bevor es in die Küche geht, werden bei "Gekauft, gekocht,gewonnen" die Messer gewetzt. Beim neuen, täglichen Koch-Wettbewerb(ab Montag, 13. November 2017, um 17:55 Uhr bei kabel eins) tretenzwei Spitzenköche zum Duell an - inklusive doppelter Herausforderung.Challenge 1: Improvisations-Kochen mit Zutaten, die sie nicht selberaussuchen dürfen. Challenge 2: Sie kochen nicht in einer perfektausgestatteten Gastro-Küche, sondern in der Küche des jeweiligenKandidaten.Kann man aus Minutensteaks, Jelly Beans, Salatherzen, TortillaChips, Weinsauerkraut, Pfefferminzbonbons, Bananen, einer Fertigpizzaund Schokostreuseln ein exquisites Menü zubereiten? Ja! Das beweisenFrank Rosin und 15 weitere Spitzenköche: In jeder Folge beobachtenzwei Profiköche Kunden per Überwachungskameras bei ihrem Einkauf imSupermarkt und schauen sich genau an, was sie in ihren Einkaufswagenlegen. Danach müssen sie sich jeweils einen Kandidaten aussuchen, ihnnach Hause begleiten und unter Zeitdruck aus ALLEN eingekauftenLebensmitteln ein überraschendes Menü zaubern. Das alles in maximalzwei Stunden. Mit dem fertigen Essen geht es zur großen Entscheidung.Drei Testesser bewerten die Gerichte. Wer hat besser gekocht? Wurdenalle eingekauften Zutaten verwendet? Welcher Spitzenkoch gewinnt mitseinem Kandidaten das Duell?"Wenn's nicht schmeckt, nimm Butter! Wenn's immer noch nichtschmeckt, nimm mehr Butter!" (Küchenweisheit von Sebastian Lege)Die Duelle in der ersten Sendewoche:Frank Rosin - Sebastian Lege; Frank Buchholz - Mike Süsser; FrankRosin - Cornelia Poletto; Timo Hinkelmann - Olaf Baumeister; FrankRosin - Sebastian Lege"Gekauft, gekocht, gewonnen" ab Montag, 13. November 2017, 17:55Uhr bei kabel einsPressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Michael UlichTel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa Schreiner Tel. +49 [89] 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell