Hamburg (ots) - Der CDU-Abgeordnete und ehemalige Präsident desReservistenverbandes Roderich Kiesewetter gerät wegen einerInformationsweitergabe an den Bundesnachrichtendienst (BND) in dieKritik. Wie der stern und das ARD-Magazin "Report Mainz" berichten,gibt es offene Fragen im Zusammenhang mit einem Gerichtsverfahrengegen den BND-Mitarbeiter Mark M. Dieser hatte Kiesewetter im Oktober2014 darüber informiert, dass sich in der Führungsetage desReservistenverbands zwei BND-Beschaffungshelfer befanden. Kiesewetterbenutzte diese Information im Februar 2015, um den Dienst öffentlichzu kritisieren und den Rücktritt vom Amt des Obmanns im damaligenGeheimdienst-Untersuchungsausschuss des Bundestages zu begründen. ImJuni 2015 legte er dann aber offiziell gegenüber dem BND dieIdentität von Mark M. offen, einem langjährigen Duz-Bekannten vonKiesewetter.Der jetzt wegen Geheimnisverrat vor dem AmtsgerichtBerlin-Tiergarten angeklagte Mark M. will nach Informationen vonstern und "Report Mainz" am Donnerstag dieser Woche zu dem Vorwurfaussagen. Bisher ist unklar, warum Kiesewetter in dem Fall nicht vonseinem Zeugnisverweigerungsrecht als Abgeordneter Gebrauch gemachthatte. "Der Vorgang ist maximal obskur", sagte die Linken-AbgeordneteMartina Renner: ""Wer in dieser Weise die Identität von Informantenpreisgibt, der unterminiert das Vertrauensverhältnis von Abgeordnetenzu Hinweisgebern."Interne Mails, die stern und "Report Mainz" zu den Vorgängenvorliegen, werfen ebenfalls Fragen auf. So räumte der Politiker ineiner Mail im Februar 2015 ein, dass er als Bundeswehroffizier in denspäten 90er Jahren an einem Balkan-Einsatz teilnahm, bei dem ihm"auch Personal des BND zugeordnet war". In einer weiteren internenMail stellte er im Februar 2015 die Frage, ob er nicht zu langegewartet habe, bis er die Information über die BND-Helfer imReservistenverband als Grund für seinen Rücktritt aus demGeheimdienstausschuss offenlegte. "Warum dieEhrlichkeit/Offenheit/Glaubwürdigkeit erst einen Monat nachBekanntwerden der Niederlegung des NSA-Obmanns", diese Frage könnteman an ihn richten, schrieb er im Februar 2015. Nun könnten ihmnegative Schlagzeilen drohen, fürchtete er: "Kiesewetter log beiRücktritt", oder: "Kiesewetter befangen" - "zu spätes Outing".Kiesewetter wollte sich zu den Vorgängen auf Anfragen von sternund "Report Mainz" nicht äußern.