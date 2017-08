Stern und Correctiv: Fotoverbot vor Rheinmetall-Firma in Türkei

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Hamburg (ots) - Die türkische Firma Rheinmetall BMC DefenseIndustry Inc., an der Rheinmetall mit 40 Prozent beteiligt ist,arbeitet in Ankara offenkundig unter Bedingungen erhöhterGeheimhaltung. An dem Gebäude in der türkischen Hauptstadt, in demdie Firma laut eigenen Angaben ihren Sitz unterhält, wurde nachgemeinsamen Recherchen des stern, des Recherchezentrums Correctiv undder türkischen Exilredaktion Özgürüz ein Fotoverbot verhängt. AuchVideo und Tonaufnahmen sind laut Schildern untersagt, die neben derEingangstür des dreistöckigen Bürohaus angebracht sind.Wie stern, Correctiv und Özgürüz bereits vergangene Wocheberichtet hatten, gibt es weitere Indizien, dass das Joint Venture,anders als von Rheinmetall behauptet, sehr wohl aktiv ist und nichtnur auf dem Papier existiert. So werden für dasGemeinschaftsunternehmen seit Februar immer wieder Stellenausgeschrieben. Rheinmetall und das Joint Venture ließen Fragen zudem Fotoverbot unbeantwortet. Im März hatte Rheinmetall bestätigt,dass sich das türkische Unternehmen auch um den Bau des türkischenKampfpanzers Altay bewerben wolle.Inzwischen hat die türkische Regierung dieRheinmetall-Partnerfirma BMC neben anderen Bewerbern eingeladen, einAngebot für den Altay einzureichen. Rheinmetall ließ zuletzt konkreteFragen nach dem Stand des Vorhabens unbeantwortet. In der Türkei habesich "vieles" verändert, auch für Rheinmetall, hatte ein Sprecherlediglich erklärt. In der deutschen Politik geht unterdessen dieDebatte weiter, ob es Unternehmen auch künftig erlaubt sein soll, inLändern wie der Türkei technische Unterstützung bei derRüstungsproduktion zu leisten, ohne dafür eine Genehmigung einholenzu müssen. "Die Bundesregierung sagt immer wieder, sie habe für dasRheinmetall-Vorhaben keine Genehmigung erteilt", sagte dieverteidigungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnieszka Brugger,gegenüber dem stern: "Wenn aber so ein verheerender Deal an derBundesregierung vorbei eingefädelt werden kann, gibt es mehr alsoffensichtlich eine riesige und hochproblematische Gesetzeslücke, diedringend geschlossen werden muss." Dass die Regierung die Lücke nichtschließe sei, so Brugger zum stern, "völlig absurd und höchstwidersprüchlich".Pressekontakt:stern-Reporter Hans-Martin Tillack, tillack.hans-martin@stern.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell