'Stern' bringt neues Magazin heraus

Hamburg (ots) - Das Gruner + Jahr-Magazin 'Stern' startet imOktober 2019 eine neue Zeitschrift rund um das Thema Liebe. DasMagazin mit dem Projektnamen 'Stern Liebe' erscheint zunächsteinmalig in einer Druckauflage von 125.000 Exemplaren und mit einemUmfang von 140 Seiten. Das berichtet das Hamburger Medienmagazin newbusiness (www.new-business.de).'Stern Liebe' richtet sich an Frauen zwischen 25 und 55 Jahren,die sich für Beziehungsfragen und Partnerschaft interessieren. DerTitel erzählt Geschichten über die Liebe, nähert sich dem Thema aberauch in Form von historischen, skurrilen und wissenschaftlichenAspekten. Daneben gibt es einen Service-Teil und Produktempfehlungen.Redaktionsleiter ist Michalis Pantelouris, der bereits im März2018 in gleicher Funktion die 'Stern'-Zeitschrift 'JWD' zusammen mitJoko Winterscheidt gelauncht hat.