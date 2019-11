Hamburg (ots) - Der frühere Tennisstar Boris Becker will bis Ende des Jahresschuldenfrei sein. "Ich kämpfe dafür, dass dieses Verfahren annulliert wird -dass ich wieder behandelt werde, als wäre diese Insolvenz nie passiert", sagtder 52-jährige im Gespräch mit dem stern.Gegen den Wimbledon-Sieger läuft seit Juni 2017 in Großbritannien einInsolvenzverfahren. Dies nimmt, laut Becker, nun eine glückliche Wendung: Sowolle sich die Bank Arbuthnot Lathem, die mit einer Millionenforderung den Fall2017 ausgelöst hatte, aus dem Insolvenzverfahren zurückziehen. "Mittlerweile istdie englische Privatbank voll und ganz befriedigt worden", sagt Becker. "DieBank konnte sich über meine Finca, die ich auf Mallorca besaß, schadlos halten."Den Rückzug habe die Bank "schriftlich bestätigt".In dem Insolvenzverfahren laufen mittlerweile insgesamt Forderungen von 15Gläubigern in Höhe von gut 55 Millionen Euro auf. Der größte Anteil stammt vonBeckers früherem Geschäftspartner, dem früheren Metro-Manager Hans-Dieter Clevenaus der Schweiz, der umgerechnet 38 Millionen Euro anmeldete. Becker erkenntdiese Forderungen nicht an und will nun gerichtlich dagegen vorgehen: "Bei derSumme bleibt auch mir die Spucke weg", so Becker, "aber ich bestreite dieseForderungen". Und weiter: "Mittlerweile habe ich Klage in der Schweizeingereicht, um feststellen zu lassen, dass diese Forderungen unberechtigtsind." Becker räumt ein, im Fall von Cleven über die Jahre Darlehnsverträgeunterschrieben zu haben. Diese Verträge spiegelten jedoch nicht die Realitätwider, sagt er dem stern. "Ich ging davon aus, dass Herr Cleven diese Verträgenur braucht, wenn er Probleme mit der deutschen Steuer bekommt. Ich habe nichtnur das Geld nicht ausgezahlt bekommen. Es sind auch Positionen aufgeführt, diemich nicht betreffen."Normalerweise endet ein Insolvenzverfahren in Großbritannien bereits nach einemJahr. Weil Becker sich jedoch wenig kooperativ gezeigt haben soll, wurde dieseFrist verlängert. Zuletzt verhängte die Insolvenzbehörde sogar Restriktionen,die Becker über Jahre hinaus geschäftlich beschränken. "Es ist richtig, dass ichaufgrund des verzögerten Informationsflusses im Insolvenzverfahren diese Strafeaufgebrummt bekommen habe", räumt Becker ein. "Sie besagt, dass ich bis 2031nicht mehr Geschäftsführer einer englischen Firma sein darf. Ich habe dasakzeptiert und bin froh, dass die Untersuchungen dazu nun abgeschlossen sind."Die Auflagen hätten keine direkten Auswirkungen auf das laufende Verfahren. "Esbleibt dabei: Wenn ich meine Schulden bezahlt habe, bin ich wieder ein freierMann."In einer ausführlichen Gesprächsversion auf stern Plus äußert sich Becker zudemzu der Posse um den vermeintlichen Diplomatenpass der ZentralafrikanischenRepublik. "Ich habe kein Geld bezahlt, und ich habe den Diplomatenstatus nichtfür eine Immunität angestrebt", gibt Becker an. Er sei auf einen Hochstaplerhereingefallen, der ihm den Kontakt vermittelt habe. "Ich wurde mit einerWagenkolonne abgeholt, Botschafter und Präsident begrüßten mich. Der Präsidentsagte, er freue sich auf mich als neuen Mitarbeiter seines Landes ... Und dannhaben sie mir den Pass gezeigt. Ich hatte den ja nie selbst in der Hand. Warumsollte ich das nicht glauben? Heute weiß ich, wie irre das war."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe stern zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon: 040 - 3703 2468, E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6329/4452181OTS: Gruner+Jahr, STERNOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell