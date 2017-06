Stern Immobilien: Mein Neid ist ihnen gewiss!

Liebe Leser,

ich wette, Sie würden in der jetzigen Situation am Immobilienmarkt auch gerne ein Grundstück in München mit – sagen wir mal – 27.000 Quadratmeter Grundfläche besitzen. Denn an den potenziellen Verkehrswert solch einer Liegenschaft reicht nicht einmal ein Sechser im Lotto samt Zusatzzahl heran. Nun, die Stern Immobilien AG befand sich im (Teil-)Besitz eines solchen Grundstücks und hat es nun veräußert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Unser Neid ist ihnen gewiss.

Zweistelliger Millionenbetrag

Konkret hielt Stern Immobilien 30 % an Grund und Boden im Münchner Osten, war aber nun maßgeblich für den Verkauf verantwortlich. Wie viel Geld genau floss und wer der Käufer ist, darüber schweigt sich die Immobiliengesellschaft aus. Nur so viel: Der Gesamterlös „beläuft sich auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag“. Der Baugrund ist als Gewerbegrundstück ausgewiesen. Dem Vernehmen nach sollen hier zwei Boardinghäuser errichtet werden.

Die Stern Immobilien AG ist auf hochwertige Geschäfts- und Wohngebäude sowie Wohnungen spezialisiert und hat dabei insbesondere die Standorte München, Istanbul und Kitzbühel fokussiert. Daneben hält man nach Verkauf des Münchner Grundstücks noch Grundstücksflächen von rund 30.000 Quadratmetern im Portfolio.

Ein Beitrag von Mark de Groot.