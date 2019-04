Sterling: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Sterling Bancorp":

Sterling weist am 10.04.2019, 04:28 Uhr einen Kurs von 19,7 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Sterling einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Sterling jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Die Aktie von Sterling gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,5 insgesamt 60 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 24,05 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Sterling verläuft aktuell bei 20,3 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Hold", insofern der Aktienkurs selbst bei 20,08 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -1,08 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 19,65 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Sterling-Aktie der aktuellen Differenz von +2,19 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,4 Prozent und liegt damit 1,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 2,74). Die Sterling-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.