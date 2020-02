Sterling -DE: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Sterling Bancorp":

Per 03.02.2020, 17:28 Uhr wird für die Aktie Sterling -DE am Heimatmarkt New York der Kurs von 20.17 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Regionalbanken".

Die Aussichten für Sterling -DE haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Sterling -DE mit einem Wert von 9,48 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Handelsbanken" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,2 , womit sich ein Abstand von 57 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Sterling -DE-Aktie sind 5 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 26,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (20 USD) ausgehend um 32,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Sterling -DE von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Sterling -DE-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 20,44 USD. Der letzte Schlusskurs (20 USD) weicht somit -2,15 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (20,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,47 Prozent Abweichung). Die Sterling -DE-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Sterling -DE-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.