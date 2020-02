Sterling Construction: Nicht vergessen!

Sterling Construction, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen", notiert aktuell (Stand 17:28 Uhr) mit 14.89 USD sehr deutlich im Plus (+3.74 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Sterling Construction-Aktie ein Durchschnitt von 13,51 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 14,35 USD (+6,22 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (14,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,99 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Sterling Construction-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Sterling Construction erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 16,09 liegt Sterling Construction unter dem Branchendurchschnitt (68 Prozent). Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 50,87 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Sterling Construction wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Sterling Construction vor. Das Kursziel für die Aktie der Sterling Construction liegt im Mittel wiederum bei 25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 14,35 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 74,22 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Sterling Construction insgesamt die Einschätzung "Buy".