Sterling Construction-Aktie: Große Aufträge in E-Infrastructure!

Sterling Construction Company, Inc's (NASDAQ:STRL) E-Infrastructure Solutions meldete neue Aufträge in Höhe von $278 Millionen im ersten Quartal 2022. Sterling's E-Infrastruktur-Projekte umfassen groß angelegte Standortentwicklungsdienste für E-Commerce-Vertriebszentren, Rechenzentren und Lagerhäuser. "Unser Segment E-Infrastructure Solutions hat einen starken Start ins Jahr 2022 hingelegt, wie die vergebenen Projekte im ersten Quartal zeigen. Die Nachfrage unserer erstklassigen Kunden in den wichtigsten Märkten an der Ostküste hält… Hier weiterlesen