Stericycle Aktie: Gegenwind in Form von mehreren Hurrikanen!

Weitere Suchergebnisse zu "Stericycle":

Liebe Leser,

Stericycle hatte in den ersten 9 Monaten 2017 sprichwörtlich mit Gegenwind in Form von mehreren Hurrikanen zu kämpfen. Der Umsatz stieg zwar um 1,4%, aber unterm Strich stand ein Verlust von 70 Cent je Aktie. Abgesehen von diesen Unwettern hat der Konzern in den vergangenen Jahren trotz einiger großer Akquisitionen Schwierigkeiten gehabt, die Gewinne zu steigern. Das führte jetzt dazu, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.