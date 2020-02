"Sterben ist nicht so mein Ding!" / Start der kanadischen Dramaserie am 10. Februar 2020 bei KiKA

Erfurt (ots) - Diagnose Leukämie: Die 13-jährige Jenny wird aus ihrem Alltag mitSchule, Freund*innen, Familie und Social Media gerissen und muss sich imKrankenhaus neu finden. Wie es ihr im Kampf gegen den Krebs ergeht, zeigt die20-teilige Realserie "Sterben ist nicht so mein Ding!" (KiKA) ab dem 10. Februarmontags bis donnerstags um 20:35 Uhr.Die Serie ist eine Reise in das Herz eines Mädchens, das mitten in den Proben zueinem Tanzwettbewerb von ihrer Leukämie-Erkrankung erfährt. Jenny (ÉmilieBierre) lässt sich nicht von der Diagnose niederschlagen, sondern entwickelteine beeindruckende Charakterstärke, die ihr hilft, tapfer und mit Humor gegenihre Krankheit und die Tücken der stationären Behandlung im Krankenhausanzukämpfen. Dabei unterstützen sie ihre Freund*innen aus der Schule, dieKlinik-Belegschaft sowie ihr alleinerziehender Vater und ihr jüngerer Bruder.Die kanadische Serie ist eine Produktion von Productions Avenida und zeigtbeeindruckend die Auswirkungen einer lebensbedrohlichen Erkrankung aufPatient*in, Familie und Freund*innen. In jeder Episode stehen ein speziellesThemenfeld der Krankheit und deren Behandlung im Mittelpunkt. HauptdarstellerinÉmilie Bierre wurde in den USA für ihre Verkörperung der jungen Jenny 2018 mitdem Young Artist Award in der Kategorie "Leading Young Actress" ausgezeichnet.KiKA zeigt die Serie "Sterben ist nicht so mein Ding!" (KiKA) ab dem 10. Februar2020 montags bis donnerstags um 20:35 Uhr im Umfeld des Weltkrebstages (4.Februar) und des Internationalen Kinderkrebstages (15. Februar). Sowohl aufkika.de als auch im Erwachsenen-Angebot unter erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/begleitmaterial/sendungen/sterben-ist-nicht-so-mein-ding-100.html) wird es eine thematische Begleitung der Serie geben.Im Chat auf kika.de (https://www.kika.de/chat/kika-chats-102.html) können am10., 13., 17. und 19. Februar jeweils ab 20:30 Uhr eine Stunde lang Fragen anÄrzt*innen, Expert*innen und Berater*innen gestellt werden. Im Chat zu Gast sindProf. Dr. med. Andreas Kulozik, Dr. Ria Kortum, Katrin Claus, Christine Bronnersowie Berater*innen des KUMMERKASTEN-Teams.Verantwortliche Redakteur*innen bei KiKA sind Corinna Schier und Stefan Pfäffle.In der KiKA-Presselounge stehen im Bereich "Presse Plus" ein Interview mitStefan Pfäffle, der Serien-Trailer und eine Folge zur Ansicht bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4512861OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell