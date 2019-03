Sterben die US-Schieferölproduzenten an ihren Schulden?

Liebe Leser,

nur weil das Schieferöl in den USA sprudelt wie nie zuvor und die US-Ölproduktion sich in den vergangenen 15 Jahren verdoppelt hat, heißt das noch lange nicht, dass auch die Gewinne der Schieferölproduzenten über jeden Zweifel erhaben sind. Im Gegenteil: Der Branche steht eine schwere Zeit bevor und die ersten Geier bringen sich bereits in Position.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.