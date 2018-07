Sterben an EU-Grenze als humanitäre Katastrophe und politische Aufgabe begreifen/ Manfred Rekowski appelliert auf Malta: Rettungsschiffe auslaufen lassen

Hannover (ots) - Mit der Aufforderung, die in Malta festgesetztenRettungsschiffe wieder zu Rettungsfahrten auslaufen und das Flugzeug"Moonbird" zu Aufklärungsflügen starten zu lassen, hat derVorsitzende der Kammer für Migration und Integration derEvangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Präses Manfred Rekowski,seinen Besuch bei Seenotrettungsorganisationen auf Malta beendet. Erforderte die Regierungen und politisch Verantwortlichen in Europaauf, internationales Recht nicht weiter zu brechen, unverzüglich dieKriminalisierung der zivilen Seenotretter zu beenden und dastausendfache Sterben an der südlichen Grenze Europas als humanitäreKatastrophe und politische Aufgabe zu begreifen.Neben der unverzüglichen Wiederaufnahme der zivilen Seenotrettungsei darüber hinaus auch eine staatliche europäische Seenotrettungaufzubauen. "Wie notwendig die Seenotrettung ist, zeigen die aktuellerschütternden Aufnahmen der Organisation 'open arms' von einemzerstörten Flüchtlingsboot mit Toten, aber einer um ihr Lebenkämpfenden Überlebenden, von der libyschen Küstenwache offensichtlichzurückgelassen", sagte der Präses.Vor maltesischen Medienvertreterinnen und Medienvertretern machtesich der rheinische Präses gestern Abend im Hafen von Valletta erneutfür die zivile Seenotrettung stark. "Als Christinnen und Christen,die in Jesus Christus den Bedürftigen, den Flüchtling, den Menschenerkennen, werden wir auch weiter konsequent für Menschlichkeiteinstehen", sagte er in seinem Statement, das mit dem biblischen Satz"Bete und wache" überschrieben ist. Die evangelische Kirche werdesich deshalb auch weiterhin verstärkt für die Flüchtlinge in Seenotund ihre Retterinnen und Retter einsetzen.Präses Rekowski war vom 16. bis 18. Juli auf Malta, um sich einBild von der Lage der derzeit an ihrem humanitären Einsatzgehinderten Seenotrettungsorganisationen und ihrer Mitarbeitenden zumachen. Mit seinem Besuch bekundete er zugleich die Solidarität derevangelischen Kirche mit denen, die sich auf dem Mittelmeer für dieum ihr Leben kämpfenden Flüchtlinge einsetzen, statt einfachwegzusehen. "Flüchtlingen in Seenot zu helfen, fordert nicht nur dasinternationale Seerecht, sondern ist ein Gebot der Menschlichkeit undder Ebenbildlichkeit Gottes."Hinweise an die Redaktionen:Die Facebookseite der EKD und die Facebookseite der EvangelischenKirche im Rheinland berichten live und der Präses bloggt von seinerReise. Alle Kanäle sowie Fotos, Berichte und Videos sind unterekir.de/malta verlinkt bzw. abrufbar.Medienkontakt/-begleitung vor Ort:Wolfgang Beiderwieden, stellvertretender Pressesprecher derEvangelischen Kirche im Rheinland, Telefon +49(0)15201820465, E-Mailwolfgang.beiderwieden@ekir.deValletta/Hannover, 18. Juli 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell