Sterbefälle weiter im Durchschnitt der Vorjahre

WIESBADEN (dpa-AFX) - Nach einem Peak im April hat sich die Zahl der Sterbefälle in Deutschland anscheinend langfristig normalisiert.



Das Statistische Bundesamt wertet wöchentlich die Sterbefallmeldungen der Standesämter aus. Die vorläufigen Zahlen liegen nun bis 7. Juni vor. Schon seit Anfang Mai bewegen sich die Sterbefallzahlen "wieder im Bereich des Durchschnitts der Vorjahre oder etwas darunter", wie das Amt am Freitag berichtete. Das gilt auch für die 13. Kalenderwoche, die schon in den Juni hineinreicht./sat/DP/zb