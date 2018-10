Stuttgart (ots) -Stephen Hawking, der wohl berühmteste Physiker unserer Zeit, starbvor einem halben Jahr. Jetzt erscheint mit "Kurze Antworten auf großeFragen" sein letztes Buch. Ein Buch, das Appell und Warnung zugleichsein will und uns neben dem genialischen Wissenschaftler auch einenanderen Stephen Hawking zeigt, voller Sorge um die Zukunft derMenschheit und dabei doch immer auch optimistisch und humorvoll.Gibt es einen Gott? Können wir die Zukunft vorhersagen? Werden wirauf der Erde überleben? Wird uns künstliche Intelligenz überholen?Hawking gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Zeit undnimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum seinerWeltanschauung. Die unendlichen Weiten des Universums bergen nichtnur naturwissenschaftliche Geheimnisse. So lassen die Naturgesetzeder modernen Physik für Stephen Hawking nur folgende Deutung zu:"Gott würfelt tatsächlich." Innerhalb der nächsten tausend Jahrewerden wir die Erde vermutlich zerstört haben, ob durch eineUmweltkatastrophe oder einen Nuklearkrieg. Hawking ist davonüberzeugt, dass die Menschheit einen Weg finden muss und wird,außerhalb der Erde zu überleben. Ob Künstliche Intelligenz uns dabeihelfen, uns ignorieren oder komplett vernichten wird, können wirjetzt noch beeinflussen.Stephen Hawking hat der technologischen Entwicklung viel zuverdanken. Schon als junger Mann erhielt er die Diagnose AmyotropheLateralsklerose (ALS), die ihn bald danach zu einem Leben imRollstuhl verurteilte. In seinen späten Jahren konnte Hawking nurnoch über einen Sprachcomputer mit der Außenwelt kommunizieren. Erbot der tödlichen Krankheit allen Prognosen zum Trotz jahrzehntelangParoli und wurde zum meistgelesenen Wissenschaftsautor aller Zeiten.Seine Gedanken zur Zukunft der Menschheit, zu den Naturwissenschaftenoder der Künstlichen Intelligenz sind zugleich Mahnung, unserenPlaneten besser vor den Gefahren unserer Gegenwart zu schützen undErmutigung, die Herausforderungen und Chancen zu nutzen.Pressekontakt:Katharina WiltsPresse (Leitung)Klett-Cotta - Tropen - Hobbit PresseRotebuehlstraße 7770178 StuttgartTel.: 0711-6672-1258k.wilts@klett-cotta.dewww.klett-cotta.deStuttgart HRB 1890 - UST-IDNr. DE 811 122517J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbHGeschäftsführer: Dr. Andreas Falkinger, Philipp Haußmann, TomKraushaar, Verleger: Dr. Michael KlettOriginal-Content von: Klett-Cotta, übermittelt durch news aktuell