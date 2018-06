Stephan Sturm Porträt — Fresenius SE & Co KGaA Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Stephan Sturm, geboren 1963 in Worms, ist seit Juli 2016 Vorstandsvorsitzender der Fresenius SE. Für diese Position ist er noch bis 2021 bestellt. Bereits als Finanzvorstand war er zuvor an mehreren großen Übernahmen des Gesundheitsunternehmens maßgeblich beteiligt gewesen. Das setzte er als Konzernchef fort, indem er kurz nach seinem Amtsantritt den spanischen Privatklinikbetreiber Quirónsalud zukaufte ? der größte Deal in der ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.