Stephan Schaller übernimmt Führung des Voith-Konzerns (FOTO)

Heidenheim (ots) -- Stephan Schaller hat zum 1. April 2018 seine Arbeit alsVorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH & Co.KGaA aufgenommen- Schaller kennt Voith bereits aus seiner rund dreijährigenTätigkeit im GesellschafterausschussMit Wirkung zum 1. April 2018 hat Stephan Schaller seine Arbeitals Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Voith GmbH & Co.KGaA aufgenommen und führt künftig das international agierendeTechnologieunternehmen.Er tritt damit die Nachfolge des langjährigen Vorsitzenden derKonzerngeschäftsführung, Dr. Hubert Lienhard, an, der planmäßig imAlter von 67 Jahren in den Ruhestand geht. Als Mitglied desVoith-Gesellschafterausschusses begleitete Schaller Voith bereitsseit 2015."Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und dieHerausforderungen, der ich mich gerne stelle. Ich danke meinemVorgänger für die kollegiale und vertrauensvolle Einführung in dieWelt von Voith. Für die Position des Voith-CEOs gefragt zu werden,ist eine große Ehre", so Stephan Schaller. In den ersten Wochen nachseinem Amtsantritt möchte sich der neue Voith-CEO insbesondere mitseinem Team und dem Unternehmen auseinandersetzen. "Voith ist einsehr vielfältiges, internationales Unternehmen. Ich werde mir deshalbdie nötige Zeit nehmen, die es braucht, um die Firma und vor allemdie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genau kennenzulernen."Schaller verfügt über langjährige, internationale Konzern- undVorstandserfahrung in unterschiedlichen Branchen und Industrienaußerhalb von Voith. Im Laufe seiner Karriere bekleidete erverschiedene Management- und Führungspositionen bei Linde, Schott undVolkswagen. Vor seinem Wechsel zu Voith verantwortete der studierteMaschinenbauer zuletzt den Geschäftsbereich Motorrad der BMW Group.Der langjährige Vorstandsvorsitzende Dr. Hubert Lienhard wurdeebenfalls mit Wirkung zum 1. April 2018 in denGesellschafterausschuss berufen und begleitet auch künftig dieEntwicklung des Konzerns mit seiner fachlichen Expertise. "Ich möchteDr. Hubert Lienhard im Namen aller 19.000 Voithianer sehr herzlichfür seine hervorragende Arbeit in den letzten 10 Jahren alsVorsitzender danken. Er hat die Zukunftsfähigkeit des Unternehmensdurch den mutigen Konzernumbau der letzten Jahre nachhaltiggestärkt", so Professor Dr. Keitel, Vorsitzender desGesellschafterausschusses und Aufsichtsrates.Pressekontakt:Lars A. RosumekSenior Vice President Group CommunicationVoith GmbH & Co. KGaATel. +49 7321 37-3879lars.rosumek@voith.comOriginal-Content von: Voith GmbH, übermittelt durch news aktuell