Frankfurt am Main (ots) -Gruner + Jahr forciert das Tempo für Innovationen. ProduktchefStephan Schäfer sagt im neuen "medium magazin", dass mehr Projekteauch mehr Zufriedenheit im Haus bedeuten. "Wirkliche Spitzenleutewollen, dass wir sie fordern, fördern und Neues machen", sagt Schäferim Interview mit der Branchenzeitschrift "medium magazin". "Ich binüberzeugt davon, dass der Blick nach vorne die Stimmung deutlichsteigert."Gruner + Jahr hat in diesem Jahr neun neue Produkte gestartet oderangekündigt - zuletzt Magazine zur TV-Show "Höhle der Löwen" und einMagazin rund um Designer Guido Maria Kretschmer.Schäfer berichtet im Interview, wie er das Konzept der"Persönlichkeitsmagazine" vorantreibt - weitere Projekte sindwahrscheinlich. "Journalismus wird subjektiver", sagt derG+J-Vorstand und frühere Chefredakteur (u.a. "Schöner Wohnen" und"Brigitte"). "Die Menschen sind auf der Suche nachIdentifikationsfiguren, die eine Community schaffen undzusammenhalten." Die Hamburger Bertelsmann-Tochter hat diese Figurenschon in Barbara Schöneberger, Eckart von Hirschhausen und JokoWinterscheidt gefunden.Gruner + Jahr richtet neue Projekte konsequent an Communitys aus,erläutert Schäfer: "Eine publizistische Marke muss heute eineBindekraft erzeugen, sie muss eine Geschichte drumherum erzählen."Das gilt laut Schäfer ebenso für Klassiker wie den "Stern", auch wenner das Heft nicht zu einem Persönlichkeitsmagazin umbauen will. "Auchhier kann es sinnvoll sein, Persönlichkeiten an diese Marken zubinden", sagt Schäfer und will ein Augenmerk auf starke Autoren- undKolumnisten-Persönlichkeiten legen.Das komplette Interview mit Stephan Schäfer, geführt von AnnetteMilz und Jens Twiehaus, erscheint in "medium magazin" 04-2018, Seiten46 bis 51. Das Heft ist digital (per Sofortdownload) und gedruckt imShop (https://www.newsroom.de/shop/abos/medium-magazin/) sowiedigital im iKiosk(https://www.ikiosk.de/shop/epaper/medium-magazin.html) verfügbar.