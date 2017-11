Bonn (ots) - Stephan Weil, neuer SPD-Ministerpräsident vonNiedersachsen, betonte im phoenix-Interview, dass die SPD trotz derAblehnung einer Großen Koalition immer gesprächsbereit gewesen sei,dies sei in der Öffentlichkeit nicht ausreichend wahrgenommen worden.Die Partei habe die Wahlniederlage ernst genommen und als Botschaftverstanden, in die Opposition zu gehen.Innerhalb der Mitgliedschaft würde nun intensiv diskutiert, wieman mit dieser von anderen verursachten schwierigen Situation nachdem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche umgehen könne. Mandürfe von der SPD keine kurzfristigen Schnellschüsse erwarten, dieFührungsfrage sei aber eindeutig. Stephan Weil widersprach einerPersonaldebatte um die SPD-Führung und sagte: "Martin Schulz ist undbleibt die Nummer eins der SPD und genießt Rückhalt in der Partei."http://ots.de/OlWbaPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell