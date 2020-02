Stephan Rieke (Oddo BHF): Stabilisierung an den Börsen

07.02.2020 – Das Coronavirus bleibt vorerst das übergeordnete Thema an den internationalen Finanzmärkten: In China eröffneten die Börsen am Montag (03.02.2020) mit Abschlägen von rund -9%. Aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes fand in der Vorwoche kein Handel statt, entsprechend groß war hier der Nachholbedarf der Festland-Indizes. Dagegen scheinen die Aktienmärkte in Europa und den USA am aktuellen Rand erstaunlich robust, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung