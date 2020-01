Stephan Rieke (Oddo BHF): Etwas nachlassende Dynamik

17. Januar 2020 – Den internationalen Aktienmärkten fehlt in den letzten Tagen die Orientierung. Gemessen an den Schlusskursen der Vorwoche zeigen die Leitindizes überwiegend nur geringe Abweichungen. Die etwas besseren Zahlen (jeweils Reuters) des europäischen verarbeitenden Gewerbes (November: +0,2% ggü. Vm.) und die überraschend starken chinesischen Exporte (Dezember: +7,6% ggü. Vj.) hinterließen keine nachhaltigen Spuren. Auch die in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung