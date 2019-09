Stephan Rieke (Oddo BHF): Entwicklungen im Nahen Osten und FED-Sitzung im Fokus

Freitag, 20. September 2019 – Am Montag verzeichnete der Preis für die Ölsorte Brent an den Terminmärkten in London mit fast 12 US-Dollar je Barrel den höchsten Kursaufschlag seit dem Start des Handelssegments im Jahr 1988. Was war geschehen? Am vergangenen Wochenende wurden in Saudi-Arabien eine Ölraffinerie sowie das zweitgrößte Ölfeld des Landes u.a. mit Hilfe von Drohnen angegriffen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung