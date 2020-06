Stephan Brandner: Konjunkturpaket der Bundesregierung ist stÃ¼mperhafter Versuch, der keine Wirkung erzielen wird

Berlin (ots) - In den vergangenen Tagen verhandelten CDU und SPD über ein Konjunkturpaket, das die infolge der Coronakrise stark gebeutelte Wirtschaft wieder ankurbeln soll. Im Ergebnis sollen rund 130 Milliarden Euro - gröÃ?tenteils finanziert durch Verschuldung - verteilt werden.Stephan Brandner, stellvertretender Bundessprecher der Alternative für Deutschland, erklärt, dass ein solches Paket wirkungslos verpuffen werde und viel zu kurz gegriffen sei:"Als AfD fordern wir seit Jahren eine deutliche Senkung der Mehrwertsteuer - also nicht um 2 Prozent für 6 Monate, sondern dauerhaft um 7 Prozent. Auch die Senkung der EEG-Umlage ist ganz in unserem Sinne, die Abschaffung wäre allerdings das richtige Zeichen. Insgesamt sind die angekündigten MaÃ?nahmen unambitioniert, unausgegoren und langweilig. Viele Milliarden, die nachfolgende Generationen abstottern müssen, werden sinn- und planlos verschleudert. Entweder man will die Auswirkungen der grundfalschen Politik der letzten Monate eindämmen - dann muss man gezielt und deutlich investieren - oder man lässt es ganz. Das hier vorgestellte Paket ist jedoch nur eins: ein stümperhafter Versuch, die Bürger in Deutschland irgendwie zu beruhigen, der wirkungslos verpuffen und hohe Schulden hinterlassen wird."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraÃ?e 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4613757OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell