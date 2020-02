Stephan Brandner: Gute Regierungsarbeit hätte keine teuren Werbekampagnen nötig

Berlin (ots) - Die Bundesregierung hat ihre Ausgaben für Werbekampagnen deutlicherhöht: Gaben Union und SPD im Jahr 2014 noch 26,3 Millionen Euro fürÖffentlichkeitsarbeit aus, waren es im aktuellen Jahr bereits 42,8 MillionenEuro, also rund 63 Prozent mehr. Insbesondere das CDU-geführteBundesgesundheitsministerium erhöhte seine Ausgaben deutlich: von 80.000 von459.000 Euro. Ähnliches gilt für das Bundesjustizministerium (SPD-geführt),dessen Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit von 271.000 Euro auf 1,2 MillionenEuro zulegten. Den deutlich größten Etat für Öffentlichkeitsarbeit hat dasBundesarbeitsministerium (auch SPD-geführt) mit 11,1 Millionen Euro.Stephan Brandner, stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD, erklärt, dassman vor allem dann viel Geld in die Öffentlichkeitsarbeit stecken müsse, wennman keine oder nur schlechte Ergebnisse vorzuweisen hätte. "Es wundert michnicht, dass die Bundesregierung hier viel investiert, haben doch große Teile derBevölkerung längst gemerkt, dass keine Politik im Sinne der Bürger mehr gemachtwird. Auch großflächige Plakate und schicke Werbespots werden die Bürger nichtvom Gegenteil überzeugen. Die beste Werbung ist noch immer eine gute Sacharbeit,die das Wohl der Bürger im Blick hat. Würde man diese umsetzen, bräuchte mankeine Werbeabteilungen und -agenturen mehr - die Menschen wüssten, dass es ihnengut geht", so Brandner abschließend.Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell